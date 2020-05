In principio venne l'Illinois

La Festa dei Lavoratori in Europa e in Italia

Ilin molti Paesi del mondo si celebra la. Quest'anno, a causa del Coronavirus, in Italia non ci saranno purtroppo né manifestazioni pubbliche, né il tradizionale concertone di San Giovanni in Laterano, a Roma (rimpiazzato da uno show 'da remoto '), ma rimane intatto lo spirito della ricorrenza, il cui scopo èpresenti e passate per i. Ma qual è l'origine di questa celebrazione e perché si festeggia proprio il primo giorno di maggio?L'episodio che ha ispirato la Festa dei Lavoratori risale al, quando negli Stati Uniti la Federation of Organized Trades and Labour Unions sollevò uno sciopero generale per esigere migliori condizioni di lavoro nelle fabbriche. La scelta della data non fu casuale: il primo maggio 1867, in Illinois era entrata in vigore lache garantiva unal giorno, un diritto che a distanza di vent'anni veniva ormai rivendicato da tutti gli operai americani.La protesta andò avanti per giorni ed ebbe un esito particolarmente tragico a Chicago, dove gliculminarono ilnella cosiddetta Rivolta di Haymarket, in cui(tra cui sette agenti colpiti da fuoco amico) e vennero feriti decine di manifestanti.Gli echi dei fatti di Chicago si estesero anche in Europa: ali del 1889, laproclamò ufficialmente il giorno primo maggio Festa Internazionale dei Lavoratori. La ricorrenza fu così adottata in molte parti del globo, tra cui, che la ratificò due anni dopo.Durante illa celebrazione venne, in coincidenza con il Natale di Roma, diventando giorno festivo a partire dal 1924, con la denominazione "Natale di Roma - Festa del lavoro". Al termine della seconda guerra mondiale l'appuntamento tornò nella suae divenne festa nazionale, mentre l'1 maggio 1955istituì la festa di San Giuseppe lavoratore, in modo da coinvolgere attivamente nei festeggiamenti anche tutti i lavoratori cattolici.