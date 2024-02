Prime Video: i nuovi film di febbraio

Per febbraio per quel che riguarda i film Prime Video propone alcune commedie divertenti, film di azione, un documentario per appassionati dello sport – precisamente della pallacanestro – e un film d’autore con la firma di Quentin Tarantino: questo e altro tra i film in uscita questo mese sulla piattaforma Amazon. ‘Upgraded. Amore, arte e bugie’ Dal 9 febbraio. Ana è un’ambiziosa aspirante stagista che, casualmente, si ritrova in prima classe su un aereo per andare a Londra dal suo capo. Durante il viaggio conosce William e comincia a far finta di essere lei, il suo superiore… ‘Il club dei cuori infranti’ Dall’11 febbraio. Un gruppo di amici gay è molto unito. Ne fanno parte Dennis, fotografo, Benji, ossessionato dalla palestra, Howie, studente, Cole, attore, Patrick, finto cinico e Taylor che si diverte a recitare. Poi c’è Jack, che ha un locale ed è il confidente di tutti. Ma quando si ritrovano a vivere una tragedia, i loro rapporti entrano in crisi. ‘Pensati Sexy’ Dal 12 febbraio. Nella commedia di Michela Andreozzi Maddalena (Diana Del Bufalo) è in difficoltà sul lavoro e nel privato. Si convince che le cose non le vadano bene perché – pensa lei – non è abbastanza sensuale. E quindi deve diventarlo a tutti i costi. Da quel momento si ritrova affiancata da un angelo custode molto sui generis, la pornodiva Valentina Nappi. ‘Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente’ Dal 14 febbraio. È il prequel della famosa saga cinematografica con Jennifer Laerence, da più di 3 miliardi di dollari a livello planetario. Troviamo Coriolanus Snow quando ha 18 anni e rappresenta l’ultima speranza per salvare la sua casata dalla rovina. Si stanno avvicinando gli Hunger Games. Snow viene nominato mentore di Lucy Grey Baird, che, sulla carta, parte svantaggiata, ma poi canta divinamente… Chi tra loro due si affermerà come usignolo, e chi come serpente? ‘Land of Bad’ Dal 16 febbraio. La squadra Delta Force dell’esercito statunitense è stata inviata nelle Filippine per prendere con sé un elemento della CIA catturato dai terroristi. L’ufficiale Kinney (Liam Hemsworth), inesperto e con poche risorse, si ritrova in difficoltà. La differenza può farla il pilota di droni dell’Air Force Reaper (Russell Crowe), anche se l’impresa è decisamente rischiosa. ‘This is me… now’ Dal 16 febbraio tra i film Prime Video. In concomitanza all’uscita del suo nuovo album in studio, che arriva a distanza di dieci anni dall’ultimo progetto, ‘This is me now - A Love Story’ mostra il cammino di J Lo verso l’amore, filtrato attraverso il suo sguardo, tra coreografie mozzafiato, abiti fantastici e camei, spaziando tra diversi generi di riferimento. ‘Giannis: The Marvelous Journey’ Dal 19 febbraio. Il documentario è dedicato a Giannis Antetokounmpo, star dell’NBA. È cresciuto ad Atene, in un contesto molto meno luminoso dei riflettori che lo hanno celebrato come fuoriclasse. I genitori venivano dalla Nigeria e, in Grecia, cercavano una vita più serena per loro e per i quattro figli. Il sogno del basket, per Giannis, è cominciato in un Internet cafè… ‘C’era una volta… a Hollywood’ Dal 20 febbraio. Alla fine degli anni Sessanta Rick, star della tv (interpretato da Leonardo DiCaprio) e Cliff, un esperto stuntman (che ha il volto di Brad Pitt) si ritrovano in mezzo a un ambiente professionale che non riconoscono più. Il film è un omaggio di Quentin Tarantino alla grande Hollywood dell’ultimo periodo della sua cosiddetta età dell’oro.