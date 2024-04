Pirsig, lo zen e la motocicletta: 50 anni dopo

Il Museo nazionale di storia americana di Washington celebra il 50° anniversario della pubblicazione di Lo Zen e l’arte della manutenzione della motocicletta (1974) di Robert Maynard Pirsig (1928-2017) con una mostra speciale che presenta la moto Honda Super Hawk del 1966 appartenuta allo scrittore statunitense.

L’esposizione Zen and the Open Road comprende anche la giacca di pelle e il casco da moto di Pirsig, le chiavi della moto e il manuale di manutenzione della moto che accompagnava il viaggio. Sono esposti anche la macchina da scrivere di Pirsig, con cui ha scritto il libro, un manoscritto dattiloscritto e una prima edizione firmata del romanzo. Il libro di Pirsig venne rifiutato da 121 editori ma l’autore perseverò nel suo intento, vendendo alla fine il libro all’editore William Morrow and Sons. Con le royalties della pubblicazione, Pirsig acquistò una barca a vela che ispirò il suo romanzo successivo, Lila: un’indagine sulla morale (Adelphi, 1992). A Washington sono esposti anche una prima edizione di questo secondo libro del 1991 e il computer Apple II utilizzato per scriverlo.