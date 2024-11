Pavimenti scuri, ecco come per valorizzarli

Un pavimento scuro è una scelta estetica sofisticata per la propria casa: si tratta di un elemento di design capace di donare carattere ed eleganza a ogni ambiente, dal rustico al moderno. Gli esperti del settore suggeriscono alcuni accorgimenti per metterlo in risalto con stile, aggiungendo fascino senza appesantire l'ambiente.

Abbinamenti

Un pavimento scuro, che sia in legno di ciliegio, mogano o palissandro, acquista ulteriore personalità se viene abbinato a particolari e complementi d’arredo nei toni del rosso. Per esempio, un tappeto o pareti in mattoni a vista di quel colore possono creare un contrasto che apporta calore e una nota cromatica intensa. Nel caso di pavimenti in marmo nero, raffinati, ma freddi, si può scaldare l’ambiente inserendo tappeti rossi per delimitare gli spazi e infondere un senso di maggiore morbidezza. Anche i divani in colori pastello, come rosa, azzurro, blu polveroso o verde salvia, si rivelano scelte azzeccate per bilanciare il contrasto e alleggerire il tono generale. Per pavimenti in cotto o pietra scura, i designer consigliano di scegliere mobili chiari, come divani beige o in tessuti naturali, che creano un contrasto elegante. Tavolini in ferro battuto con ripiani in vetro spesso completano l’effetto, donando luce e leggerezza alla stanza.

Illuminazione

Come già anticipato, un pavimento scuro è una scelta elegante, ma può ridurre la luminosità di un ambiente e dare una percezione visiva di minore ampiezza. Perciò, è ideale in spazi ben illuminati e di grandi dimensioni. Si possono poi mettere tende leggere e trasparenti che lascino filtrare molta luce naturale, lampade da tavolo, sospensioni e luci direzionali per gli angoli più scuri, per rendere ancora più accogliente il contesto. Un tocco di stile può arrivare anche da altri complementi d’arredo moderni dalle linee sottili e minimal.

Altri consigli

Un mobile in legno chiaro può creare un bel contrasto con il pavimento scuro, mentre un legno scuro può armonizzarsi perfettamente con uno stile industriale o contemporaneo. Anche tessuti e texture giocano un ruolo fondamentale. Velluto, lino e tappeti a pelo lungo aggiungono comfort e dimensione. Cuscini, tappeti e tende in questi materiali donano calore all’ambiente e attenuano l’impatto del pavimento scuro. I colori neutri come l’avorio, il beige e il grigio chiaro illuminano senza creare eccessivi contrasti. Il bianco puro dà luce ed è di grande impatto visivo. Quando i pavimenti scuri sono accostati a giallo senape, blu intenso e verde smeraldo, queste tinte vivaci creano punti focali vivaci e si addicono perfettamente a spazi contemporanei.