"Papa Francesco congratula Jon Fosse, vincitore del Nobel della Letteratura"

Papa Francesco si è congratulato con lo scrittore norvegese Jon Fosse, 64 anni, vincitore del Premio Nobel della Letteratura 2023, che, come da lui stesso raccontato, si è convertito al cattolicesimo nel 2012, lo stesso anno in cui ebbe un tracollo fisico a causa dell’abuso di alcol. Il 18 ottobre il pontefice ha inviato una lettera a Fosse di felicitazioni per il prestigioso riconoscimento ricevuto dall’Accademia Reale Svedese, come ha reso noto ora l’ufficio stampa della Conferenza episcopale della Norvegia.

Nella lettera, Papa Francesco scrive che Fosse (foto sotto) ha "il potere di evocare le grazie, la pace e l’amore di Dio Onnipotente nel nostro mondo spesso oscurato" e ritiene che la letteratura di Fosse possa "arricchire la vita di altri pellegrini sulla via della fede".