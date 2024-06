Paola Turci e Francesca Pascale, le voci sulla rottura e cosa c’entra Francesca Fagnani

Paola Turci e Francesca Pascale in crisi? O addirittura protagoniste della imminente rottura del loro matrimonio? Il gossip sta girando vorticosamente negli ultimi giorni e il fatto che nessuna delle due protagoniste lo abbia ancora smentito sta facendo crescere i dubbi dei fan.

Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate a Montalcino, in provincia di Siena, nel 2022. Secondo il sito Dagospia, le due sarebbero ai ferri corti da un anno. Si starebbe trattando, quindi, di un solo anno di matrimonio in serenità. L’attivista e la cantautrice erano state fotografate per la prima volta insieme nell’estate del 2020. La loro unione dura quindi ufficialmente da circa quattro anni.

Le crisi, però, in una coppia vanno e vengono. Secondo Dagospia, però, questa sarebbe così grave e insanabile da aver portato il matrimonio della cantautrice e dell'attivista a pochi passi dalla rottura. Una rottura che sarebbe imminente.

Ad aver fatto esplodere la bomba sarebbero due episodi, uno per parte giusto per rispettare la par condicio. Paola Turci sarebbe rea di aver pubblicato un video insieme all'attrice Valentina Dispari, mentre una Francesca Pascale piaciona, seppur con ironia, nel fuorionda di 'Belve' ha "agganciato" Francesca Fagnani con un "Adesso ti posso corteggiare? Ah sono sposata, non posso" che non sarebbe piaciuto alla consorte. Va sottolineato che Paola Turci aveva commentato la foto della moglie con Francesca Pascale a ‘Belve’ con un dolcissimo “Sei la meraviglia delle meraviglie, sei tu”. Non certo, quindi, da protagonista di una relazione in crisi.

Questi ultimi due episodi, però, sarebbero solo la punta dell’iceberg. Stando a quanto filtrato dagli entourage di entrambe, la coppia da circa un anno starebbe vivendo una crisi profonda fatta di litigi e ripicche. Da qui il gossip che sta rimbalzando ovunque negli ultimi giorni sulla possibile imminente fine del matrimonio fra le due donne.

Un gossip che sembra alimentarsi anche con quello che emerge dai social network. Mentre Paola Turci è a Procida per motivi professionali, Francesca Pascale pubblica una story su Instagram con una pagina della raccolta di poesie ‘Senza averti qui’ che recita “Mi devo le più grandi scuse per aver sopportato ciò che non meritavo” e il commento della stessa Pascale: “A me”. Sarà un messaggio per la moglie? O è una semplice considerazione sulla vita? Non è dato saperlo. Almeno per ora.