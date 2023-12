Paola Cortellesi: Laura Pausini, i passatelli e il pallone da basket. Ecco 3 cose da sapere sulla regista cult

Roma, 29 dicembre 2023 - La migliore amica di Paola Cortellesi è Laura Pasini. Ma come è nato il loro rapporto? Ecco 3 cose da sapere sulla regista rivelazione da citazione cult e campione d’incassi con il film d’esordio ‘C’è ancora domani’.

Paola Cortellesi e Laura Pausini

Paola Cortellesi e Laura Pausini sono diventate mamme a distanza ravvicinata e hanno chiamato le figlie “casualmente”, l’una con il nome dell’altra. A farle conoscere è stata un’altra cantante, Giorgia.

Paola Cortellesi ha definito Laura Pausini “una donna incredibile, con cui amo andare in vacanza, scambiarci consigli, e che a Natale mi prepara i passatelli in brodo. Soprattutto un’amica vera”.

La passione per il basket

Nella camera da letto di Paola Cortellesi bambina - ha confidato la star al Corriere della Sera - c’era anche un pallone da basket (oltre agli stickers della rivista Cioè). Ma la passione per quello sport e la venerazione per l’Nba e Magic Johnson dovevano fare i conti anche con l’essere mancina.

Come si prepara ai personaggi da interpretare

La preparazione per interpretare i personaggi sullo schermo è davvero meticolosa. Ad esempio, per risultare vera e credibile come Monica, protagonista con Antonio Albanese del film ‘Come un gatto in tangenziale’, l’attrice ha raccontato di aver cercato ispirazione intervistando donne di borgata per un risultato che fosse davvero credibile, nella parlata ma anche nell’abbigliamento.