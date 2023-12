‘C’è ancora domani’ è il film con più incassi in Italia nel 2023

Roma, 29 dicembre 2023 – A tre giorni dalla fine del 2023 ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi ce l’ha fatta: è il film con maggiore incasso dell’anno in Italia. Superati gli attesissimi ‘Barbie’ di Greta Gerwig – al secondo posto – e ‘Oppenheimer’ di Christopher Nolan – che chiude al terzo. Secondo i dati del botteghino di ieri, l’opera prima dell’attrice romana in veste di regista ha sfiora quota 32 milioni e 250 mila euro, mentre ‘Barbie’ si è fermato a 32 milioni e 122 mila euro. Due lungometraggi che condividono non solo il podio, ma anche un messaggio di empowerment femminile.

Al contempo, ‘C’è ancora domani’ è il quinto film italiano con maggiori incassi nella storia del nostro cinema, preceduto solo dai successi nei quali Checco Zalone ha vestito i panni del protagonista, e in un caso – con ‘Tolo Tolo’ – anche quelli del regista. Cortellesi supera anche il premio Oscar ‘La vita è bella’ di Benigni. Ennesimo record: è l’unica donna italiana in classifica.

‘C’è ancora domani’ narra la storia di Delia – interpretata dalla stessa regista – che si divide tra l’attività di casalinga, di caregiver per il suocero e altri lavoretti occasionali. La donna è costantemente vittima degli abusi del marito e del giudizio negativo della figlia Marcella, che disprezza la passività con cui la madre accetta le violenze. Ma sarà proprio questa tensione a dare una scossa all’esistenza di Delia.