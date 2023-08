Pamela Anderson al naturale, la star di Baywatch rivela perché ha smesso di truccarsi

Roma, 19 agosto 2023 - L’ex protagonista di Baywatch, da qualche tempo, ha scelto un look essenziale, praticamente senza trucco. Pamela Anderson, 56 anni, ancora oggi un’icona della moda e della bellezza, in una intervista ad Elle ha spiegato il motivo che l’ha spinta a scegliere un aspetto senza filtri, più naturale rispetto al passato e più vicino a quello che è Pamela Anderson oggi. L’attrice ha rivelato che sarebbe stata la morte dell’amica e truccatrice Alexis Vogel (scomparsa prematuramente a 61 anni a causa di un cancro al seno) a convincerla a rinunciare al make up: “Lei era la migliore. E da allora, ho sentito che, senza Alexis, era meglio per me non truccarmi”.

All'inizio della sua carriera, aggiunge, non riceveva grandi consigli: "Ho semplicemente accettato ciò che le persone mi dicevano cosa fare”. Il nuovo look è stato liberatorio, divertente e anche un po' ribelle. Perché ho notato che c'erano tutte queste persone che si truccavano, preferisco invece andare controcorrente, fare l'opposto di quello che fanno tutti”. Inoltre, ha aggiunto, “Penso che tutti iniziamo a sembrare un po' strani quando invecchiamo. E rido di me stessa quando mi guardo allo specchio. Dico, 'Wow, questa sono io... cosa mi sta succedendo?' È un viaggio”. Già qualche tempo fa, aveva posato per la copertina Women's Wear Daily al naturale, spiegando i motivi della rivoluzione del suo look. “Mi piace vedere le mie lentiggini. Mi piacciono i miei capelli quando non sono in piega. Mi piace avere giusto una faccia pulita e fresca” aveva dichiarato, abbracciando il movimento di ageing gracefully (letteralmente «invecchiare con grazia»), che dice no a botox e filler.

"Non mi piacciono quelle iniezioni, non funzionano su di me – aveva spiegato la star –. Voglio vedere cosa succederà”, così sottolineando e riferendosi ai cambiamenti del tempo sul suo viso. La cosa forse più surreale è vedersi diventare un'ispirazione. “Andavi ai servizi fotografici e ti chiedevano se volevi assomigliare a Marilyn Monroe o Brigitte Bardot”, ricorda l’attrice. Ora, «mi mostrano 10 mie foto e dicono, 'A quale vuoi assomigliare adesso?'”. L’ex esplosiva bagnina di Baywatch oggi è una fashion insider: ha aperto la sfilata di Hugo Boss, si è seduta in prima fila da Jacquemus ed è ora il volto della campagna autunno 2023 di Aritzia per la sua linea Babaton. Non solo, sta scrivendo un libro di ricette “per rendere l’uso delle verdure in cucina più interessante”, nel tempo libero coltiva il suo orto e lavora la ceramica.

Pamela Anderson si aggiunge alla lunga lista di star che hanno deciso di mostrarsi al naturale, tra cui Sharon Stone, Cameron Diaz, Carla Bruni che pubblica foto senza trucco sul suo profilo Instagram, Salma Hayek, Michelle Pfeiffer o Jennifer Lopez che per il suo 54mo compleanno ha postato un video dove mostra la sua routine di cura quotidiana della pelle.