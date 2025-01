Roma, a Palazzo Velabro ‘La fotografia di Luisa Lambri incontra i disegni di Ettore Spalletti’

Roma, 29 gennaio 2025 – Foto e disegni in mostra a Palazzo Velabro, gioiello settecentesco che oggi, dopo un'importante ristrutturazione, è diventato un mixed-use hotel sotto il prestigioso brand Design Hotels di Marriott. Riaperto alla città nella primavera del 2023 grazie a LHM, white label company specializzata nello sviluppo di hotel e mixed-use hotel guidata da Cristina Paini, founder e Ceo, Palazzo Velabro rappresenta un perfetto connubio tra lusso, arte e storia.

Dopo aver accolto le fotografie di Gabriele Basilico e celebrato il grande maestro italiano Mimmo Jodice, Palazzo Velabro è pronto ad inaugurare una nuova rassegna: ‘La fotografia di Luisa Lambri incontra i disegni di Ettore Spalletti’, che sarà in esposizione fino alla fine di giugno.

Una selezione di opere curate da Benedetta Spalletti, fondatrice di Galleria Vistamare, che esplorano una poetica visiva incentrata sulla luce e sull’armonia. La fotografia di Luisa Lambri, in particolare, rivela una particolare interazione tra luce e architettura, creando un’atmosfera sospesa che invita alla riflessione. Dall’altra parte, i disegni di Ettore Spalletti immergono il visitatore in uno spazio mentale, fatto di forme geometriche che sembrano fluttuare nel bianco della carta.

“Questa rassegna vuole essere un incontro tra due linguaggi artistici che, pur provenendo da mondi apparentemente diversi, si incontrano nell’essenza della loro ricerca: quella di un’esperienza estetica intensa e trascendente. Le fotografie di Luisa Lambri ci conducono in un mondo sospeso, in cui la luce diventa il vero protagonista, mentre i disegni di Ettore Spalletti ci immergono in una realtà fatta di forme pure e sottili, dove il tempo sembra fermarsi” ha spiegato Benedetta Spalletti.