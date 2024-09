Ovyé, moda e qualità . Scarpe da sogno per donne con grinta

Un brand Made in Italy presente su tutto il territorio nazionale e in diversi Paesi europei. Ovyé by Cristina Lucchi – da piccolo stabilimento a marchio specializzato in calzature femminili – ha fatto del dinamismo la sua carta vincente. Ovyè si rivolge a donne al passo con le ultime tendenze che amano essere sorprese con novità continue, sposando qualità, moda e tradizione. Le proposte delle varie collezioni abbracciano stili diversi, compreso modelli con tacco basso. L’azienda – fondata da Cristina Lucchi e Rino Caruso genitori di Annalisa e Luca che, insieme alla moglie Anna di Somma, la gestiscono attualmente – promuove una filosofia della moda collegata al concetto di libertà della donna.

Grazie alla campagna pubblicitaria realizzata con l’Italia in miniatura, le scarpe Ovyé Playlist della collezione autunno inverno 24/25 passeggiano per tutta la penisola. Creazioni dall’architettura originale, a metà tra la décolleté, il tronchetto e il mocassino, tra i trend di stagione, scintillano davanti alla basilica di San Pietro accanto a stivali rossi che fiammeggiano al cospetto delle torri di Bologna.

Punte accentuate, colori decisi, fibbie sottili che si moltiplicano per creare effetti speciali. Sono i trend ricorrenti in tutta la stagione invernale che la collezione Playlist propone in una versione particolarmente preziosa.

L’azienda investe su prodotti di qualità, anche tramite una rigidissima selezione di materie prime e di produttori rigorosamente italiani.

Ovyé è gioco, ambizione, capacità di sognare: un mondo in continua evoluzione, sempre al passo con il presente e lo sguardo rivolto al futuro.

