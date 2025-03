Note di Battisti e Abba. Il draghetto Grisù e Bentornata Mercoledì

Ancora tre giorni di grandi spettacoli in musica al Teatro Repower di Assago. Questa sera alle 21 spazio a ’Sì, viaggiare - Battisti, la storia’, un concerto-evento che ripercorre la carriera straordinaria di questo maestro indiscusso.

Sul palco una band eccezionale, composta da musicisti straordinari in grado di dar vita alle melodie di Battisti con maestria e passione. Un connubio perfetto per rendere omaggio al cantautore di Poggio Bustone e regalare al pubblico un’esperienza indimenticabile. Grazie a proiezioni video originali e contenuti visuali di repertorio, lo spettacolo cattura l’attenzione dello spettatore fino all’ultimo brano, regalando una serata indimenticabile. Immagini evocative, filmati d’epoca e documenti rari accompagneranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la vita e la carriera di Battisti.

Domani invece, alle 16.30 lo spettacolo ’Bentornata Mercoledì’ musical per grandi e piccini per rivivere un Halloween magico e ’da brividi’. Alle 21 invece in scena ’ABBADream’ (nella foto) spettacolo dedicato all’iconica band svedese applaudito anche all’estero che sta attraversando l’Italia conquistando con la sua trascinante energia le platee che incontra.

Domenica invece alle 16.30 appuntamento con ’Grisù un drago senza paura’. Trasposizione drammaturgica in lingua italiana di Marco Pagot e Manuel Renga, regia Manuel Renga.

Cristiano Consorti