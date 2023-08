Noah Schnapp, la star di ‘Stranger Things’ fa coming out su Tiktok: “Se non avessi interpretato Will, non ce l’avrei fatta”

Noah Schnapp, ovvero quando la finzione si intreccia con la realtà. La giovanissima star di ‘Stranger Things’ è al suo secondo coming out, ma questa volta è quello vero. La sua prima volta è stata nei panni di Will Byers, il personaggio della serie tv che sul finale della quarta stagione aveva lasciato intendere di provare dei sentimenti per Mike Wheeler, uno dei protagonisti della fiction. Ma questo succedeva sul set. Ora, arriva il pezzo forte: Noah è gay per davvero. “Se non avessi interpretato Will, non ce l’avrei fatta”, ha confessato l’attore 18enne a Variety.

Il coming out di Noah Schnapp

Noah è una vera star anche fuori dal set. Lo prova il fatto che il video del suo coming out postato su Tiktok ha raggiunto 31 milioni di follower. “Sai cosa c’è di nuovo? Sul serio”. Le sue labbra che mimano e sotto la voce di qualcuno che parla. Sembrava un video come tanti altri, ma in quegli secondi registrati col telefonino tutto è cambiato. E Noah, testa affondata sul cuscino e l’aria irresistibile dei suoi 18 anni, ha lanciato la bomba (si fa per dire). Nella didascalia del suo video, Schnapp ha scritto: "Immagino di essere più simile a Will di quanto pensassi".

“Quando finalmente ho detto ai miei amici e alla mia famiglia che ero gay, dopo essere rimasto spaventato nell'armadio per 18 anni, tutto quello che hanno detto è stato: lo sappiamo”. È la frase scritta su Noah in cima al video, ironica ma non troppo, che in poche righe sintetizza una vita intera. Il suo essersi sentito impaurito e isolato in mezzo agli altri – “being scared in the closet for 18 years” – e tutto il sostegno della famiglia che lo ha accompagnato fino in fondo.

Il ruolo della sorella

Complice del coming out liberatorio è stata la sorella gemella, Chloe. I due hanno passato del tempi insieme al college di Boston e alla fine Noah si è sentito pronto. Pare che il video fosse già pronto in canna, era ancora lì nella gallery del suo smartphone. Ma mancava il coraggio di farlo. Gli amici più cari – tra cui Millie Bobby Brown, l’attrice di Undici in ‘Strangers Things’ – lo bombardavano di messaggi: “Quando lo pubblicherai? Vogliano vedere la reazione del mondo!”. Ci sono voluti sei mesi, ma alla fine è bastato un click: il video è diventato virale su Tiktok. Nel viaggio in auto di ritorno dal college verso la loro casa di Westchester, a New York, Noah ha postato il suo vero coming out. E il telefono di Noah è impazzito.

“Non volevo stare lì seduto ad aspettare nervosamente di vedere cosa avrebbe detto la gente", ha spiega Schnapp a Variety. "Volevo solo archiviare la faccenda ed essere fiducioso in quello che sono e sapere che non devo più preoccuparmi di ciò che pensa la gente”.

La reazione: “Mille cuori e bandiere arcobaleno”

Una confessione liberatoria. "Quando ho aperto il mio telefono alla fine del viaggio in macchina, c'erano, tipo, mille messaggi di cuori, congratulazioni e bandiere arcobaleno", ha continuato l’attore con un sorriso esuberante. "Stavo piangendo. Mi sentivo come se ce l'avessi fatta. Avevo finito. Non dovevo più preoccuparmi”. Ma non solo. "Una volta che ho accettato completamente il fatto che Will fosse gay, l’accettazione di me stesso è andata a una velocità esponenziale. Penso che se non avessi mai interpretato quel personaggio, probabilmente sarei ancora chiuso in me stesso”, ha confessato l’attore di ‘Stranger Things’. Sono ormai cinque stagioni che Noah interpreta Will e l’essere gay non sembrava così naturale: “Quando ho iniziato ero così giovane, sapevo a malapena cosa significasse quella parola. E non credo nemmeno di sapere di essere gay”.