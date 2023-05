‘Stranger Things 5’, le anticipazioni dell’ultima stagione

‘Stranger Things’ sta per concludersi. Il thriller fantascientifico di Netflix, che ha debuttato per la prima volta nell’estate del 2016, sta per arrivare a una fine. Infatti la serie dovrebbe concludersi con la sua quinta stagione, che dovrebbe essere girata prossimamente.

I Duffer

Nel febbraio del 2022 i creatori della serie, i fratelli Matt e Ross Duffer, hanno comunicato i loro piani ai fan con una lettera sui social. I Duffer hanno spiegato che sette anni prima avevano pianificato l’arco narrativo di ‘Stranger Things’, prevedendo una durata di quattro o cinque stagioni. Alla fine lo storytelling si è rivelato troppo ampio e articolato per essere esaurito in quattro capitoli. Quindi hanno previsto una quarta stagione, la penultima, e una quinta stagione, quella conclusiva.

Le riprese

A marzo 2023, nella cornice del Middle East Film & Comic Con, parlando al sito di intrattenimento Collider.com, l’attore David Harbour (Jim Hopper nella serie di Netflix in questione) ha detto che le riprese di ‘Stranger Things 5’ sarebbero iniziate a giugno 2023. Se nel frattempo non sono subentrati imprevisti – che eventualmente devono ancora essere comunicati – manca davvero poco alla ripartenza del set. Harbour ha anche confermato che dopo la quinta stagione non ci saranno ulteriori sviluppi.

Data di uscita

Non c’è ancora una data ufficiale per l’uscita di ‘Stranger Things 5’. Da quello che ha detto lo stesso Harbour in alcune interviste, la lavorazione potrebbe durare anche otto-nove mesi. Secondo alcune stime, la stagione finale della serie potrebbe sbarcare su Netflix non prima della seconda metà del 2024.

Episodi

La quinta stagione della serie dovrebbe essere composta da 8 episodi. Gli showrunner di ‘Stranger Things’ hanno pubblicato infatti su Twitter la foto di una lavagna con una griglia di otto colonne, ciascuna dedicata ad altrettanti episodi e numerata, per l’appunto, dall’1 all’8.

La trama

Non si sa ancora molto della quinta e ultima parte di ‘Stranger Things’. Dalle indiscrezioni trapelate finora, comunque, si è compreso che gli spettatori devono aspettarsi di ritrovare un Sottosopra molto movimentato. Dovrebbe essere rivelato inoltre il motivo per cui lo stesso mondo Upside Down è rimasto bloccato al novembre del 1983. Dunque torneranno i salti temporali che hanno rappresentato, fin dall’inizio, una cifra distintiva della serie.

Chi morirà?

Una rivelazione che ha fatto già molto discutere sui social è stata quella fatta dall’attrice Grace Van Dien, interprete del personaggio di Chrissy, nell’ambito di un convegno dedicato alla serie. A detta della Van Dien, infatti, nel finale della serie di Netflix assisteremo alla morte di un personaggio chiave di ‘Stranger Things’ (“an important death”). Una cosa è certa, come hanno commentato molti fan: gran parte del pubblico sta già preparando i fazzoletti…