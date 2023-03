Nathan Lane: Robin Williams mi ha salvato da Oprah. “Non ero pronto al coming out”

Williams e Lane in 'Piume di struzzo'

Los Angeles, 28 marzo 2023 – “Non ero pronto a dire che sono gay in tv, Robin Williams mi ha protetto dal fare coming out da Oprah”. Perché lo ha fatto? “Perché era un santo”. A raccontarlo è il 67enne Nathan Lane, uno degli attori più apprezzati di Broadway e volto noto del cinema e delle serie tv. Parlando con il Sunday Today, Lane ha raccontato un episodio difficile della sua carriera, quando nel 1996 fu invitato al popolare programma ‘The Oprah Winfrey Show’ per promuovere il film ‘Piume di struzzo’ (The Birdcage), in cui l’allora 40enne è apparso come co-protagonista insieme a Robin Williams.

“Non ero preparato per il coming out”

Nel film di Mike Nichols, i due attori recitavano il ruolo di una coppia gay alle prese con il matrimonio del figlio e i genitori conservatori della futura sposa. Era l’occasione giusta per portare in tv una storia succulenta, che la sagace e bravissima Oprah non poteva farsi sfuggire. La domanda sulla vita privata era “quasi inevitabile” e Nathan ne era terrorizzato. "Non ero affatto preparato per questo", ha detto Lane parlando apertamente della sua sessualità. “E di certo non ero pronto per andare in tv e dire a tutti che ero gay. Volevo solo parlare del film e della parte importante che avevo finalmente ottenuto. Non volevo farlo sulla mia sessualità”.



“Non credo che Oprah stesse cercando di farmi fare outing, ma prima di andare in onda dissi a Robin: ‘Non sono pronto. Ho davvero molta paura di parlare con Oprah. Non me la sento proprio di discutere della mia omosessualità sulla televisione nazionale’. E lui rispose: Oh, va bene, non preoccuparti. Se non vuoi parlarne, non ne parleremo”. E così fu.

L’intervista

Oprah Winfrey ha rotto il ghiaccio facendo domande calibrate per lasciare una porta aperta ad un eventuale ‘coming out’ di Lane. “Diceva cose del tipo: Come mai sei così bravo in quella roba da ragazze? Sei preoccupato di diventare uno stereotipo?”, ha ricordato l'attore. Nathan ‘trema’ e 'Robin l’eroe' entra in scena. “È piombato nella conversazione all’improvviso deviando Oprah: mi ha protetto perché era un santo". Lane ha definito Williams "un'anima bella e sensibile".

Il coming out più spinoso

L’anno dopo successe l’imprevedibile. L’attrice comica Ellen DeGeneres rivelò la sua omosessualità nella serie tv Ellen, facendo parlare il suo personaggio. E, a poche ore dalla messa in onda dei primi due episodi della sit-com, lo raccontò anche durante un’intervista proprio con Oprah Winfrey. La serie fu cancellata, nonostante il successo della sera d’esordio. Una doccia ghiacciata sulla testa di DeGeneres, preoccupato che non avrebbe mai più lavorato.



“È fantastico che ora tutti si sentano a proprio agio – commenta Lane – ma l’omofobia è viva e vegeta e ci sono molti gay che si nascondono ancora”. Nel 2015, quasi vent'anni dopo, Nathan Lane ha sposato il produttore teatrale Devlin Elliott, al quale era legato già ai tempi della difficile intervista da Oprah.