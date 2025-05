Nasce ora, ma è già grande. A Prato c’è ’Seminare idee’

Prima edizione a Prato, dal 6 all’8 giugno, per il festival ‘Seminare idee - Festival Città di Prato’: tre giornate di letture, conferenze, dialoghi e incontri con grandi nomi della cultura, della scienza e dello spettacolo. L’apertura è in programma venerdì 6 giugno alle 18 al teatro Politeama con il presidente della Regione Eugenio Giani, la sindaca di Prato Ilaria Bugetti, Diana Marta Toccafondi (presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato) e Annalisa Fattori e Paola Nobile (ideatrici e direttrici del festival), seguito alle 18.30 da Roberto Saviano e Sandro Veronesi che dialogheranno sul tema ‘Nessuna bilancia pesa il coraggio’.

Sono moltissimi gli eventi in programma nella giornata di sabato: si parte alle 9.15 con l’incontro di Massimo Ammaniti ’Gli adolescenti e il coraggio di crescere’ al Museo di Palazzo Pretorio. Alle 10 poi, al chiostro di San Domenico, Eraldo Affinati e Laura Bosio con ‘L’alfabeto della speranza’, mentre alle 10.15 in piazza delle Carceri con Giorgio van Straten e Walter Veltroni si parlerà di ‘Capitane coraggiose’. A seguire (ore 11.15 sempre in piazza delle Carceri) la direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce!, Agnese Pini, e Viola Ardone affronteranno il tema ‘Il coraggio di salvarsi da soli’. Da segnalare, tra gli altri, alle 17 al Politeama Milena Gabanelli e Simona Sala per un focus sulla sanità dal titolo ‘Ospedali: né pronto, né soccorso’, alle 18 in piazza delle Carceri l’appuntamento sarà con Fabio Genovesi e col suo ‘Seguire la musica del mondo’, mentre alle 21.30 al Politeama Gino Castaldo terrà la conferenza spettacolo su ‘Il cielo bruciava di stelle’.

Domenica si riparte alle 10 al chiostro San Domenico con Giuseppe Conte e il suo ‘Poesia, al cuore dell’uomo’; alle 11 in piazza delle Carceri Teresa Ciabatti e Sandro Veronesi affronteranno il tema ‘Io sono io e il mio contrario’. Tanti gli incontri in programma nel pomeriggio: da non perdere alle 16.30 al chiostro San Domenico Francesca Mannocchi che affronterà il tema ‘Guardare la guerra negli occhi’. Chiusura alle 19.30 sempre al chiostro San Domenico con Andrea Riccardi e ’Il coraggio della pace’. Nelle giornate di sabato e domenica si terrà in parallelo anche ‘Seminare Idee Kids’: due giornate di workshop, incontri filosofici e letterari e passeggiate laboratorio. Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info e programma completo su www.seminareideefestival.it