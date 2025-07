Cara Caterina,

ho 63 anni e sono parzialmente audioleso dalla nascita. Ho compiuto studi regolari, lavoro da tantissimo tempo, pur con le difficoltà che può ben immaginare nonostante l'ausilio di protesi. Il mio problema attuale riguarda il rapporto con gli altri.

Certo, da sempre è esistito, ma oggi lo sento più intenso specie per ciò che concerne la sfera affettiva. Non si è mai chiesta come e fino a che punto siano accettati gli audiolesi parziali? Il sordastro innervosisce chi gli è vicino, sembra sempre un po' deficiente, un po’ addormentato, mentre non lo è affatto e soffre immensamente per quello che la gente crede.

Io alterno momenti di speranza a momenti di sconforto profondissimo e arrivo quasi a pensare che una persona normale non potrà mai arrivare a capire a fondo, a mettere a suo agio, quindi ad amare davvero un audioleso. Mi rendo comunque conto che dovrei credere di più nelle mie qualità (possibile che non ne abbia qualcuna anch'io?) e nella mia unicità, forse solo così potrò lasciarmi andare e riuscirò ad amare anch'io. Scusi lo sfogo, ma qualche sua saggia parola di conforto mi spronerà un pochino.

Marcello

Caro Marcello,

grazie per avermi scritto con tanta sincerità. Prima di rispondere, mi sono presa un po’ di tempo per informarmi meglio. Devo dirti che le tue parole mi hanno colpita molto. Quello che descrivi è qualcosa che in molti vivono, ma che pochi riescono a esprimere con la tua lucidità.

La sensazione di non essere capiti, di sembrare qualcosa che non si è quando in realtà si sta solo cercando di stare al passo, con grande impegno. È faticoso, e immagino quanto possa diventare ancora più intenso quando si parla di relazioni affettive. Come dici tu spesso la gente non sa come reagire verso chi ha una disabilità che non si vede, per tale ragione reagiscono con fastidio o superficialità.͏ Ma questo non dice niente su di te, fidati. Dice tanto ͏sui loro ͏limiti ͏invece.

Ti ͏chiedi se qualcuno può amarti davvero, caro Marcello, io͏ penso proprio di sì, assolutamente si. Serve solo qualcuno che abbia voglia͏ di vedere chi sei veramente, e non ͏fermarsi alla superficie. ͏E queste persone esistono. Poi, Marcello, tu dici "possibile che non abbia qualche qualità ͏anch’io?".

Ma certo che le hai. ͏Solo per come scrivi, per͏ ͏come analizzi͏ te stesso, per il modo in cui ti metti in gioco si capisce che sei una persona sensibile e ͏con una ͏grande forza. Forse il primo passo è proprio quello che stai già facendo: riconoscere il tuo valore senza aspettare che lo facciano gli altri prima.

Ti mando un grande abbraccio,

Caterina