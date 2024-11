Namite Selvaggi trionfa a Io Canto Generation 2024: tutti i dettagli della finale

La finale di Io Canto Generation 2024, andata in onda mercoledì 13 novembre su Canale 5, ha visto trionfare Namite Selvaggi, una talentuosa quattordicenne originaria della Tanzania. La giovane cantante ha conquistato il pubblico e la giuria con le sue straordinarie performance, battendo una concorrenza agguerrita in una serata ricca di emozioni e colpi di scena.

La finale: una gara all'ultimo respiro

La puntata conclusiva del talent show condotto da Gerry Scotti ha visto sfidarsi i 12 finalisti rimasti in gara. Dopo una prima fase di selezione, sono rimasti in lizza sei concorrenti che hanno avuto l'opportunità di duettare con i coach del programma: Lola Ponce, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia, Mietta, Anna Tatangelo e Fausto Leali.

La competizione si è poi ristretta a una sfida tutta al femminile tra tre giovani talenti: Namite Selvaggi (14 anni), Mariafrancesca Cennamo (10 anni) e Cristina Fiorita (14 anni).

Il verdetto finale

A decretare la vittoria di Namite Selvaggi è stata la giuria composta da nomi illustri del panorama musicale e televisivo italiano: l’attore Claudio Amendola, l’influencer e cantante Fabio Rovazzi, Michelle Hunziker, Al Bano, Iva Zanicchi. e Orietta Berti. A questi si sono aggiunti i voti del pubblico presente in studio, come da tradizione del programma.

La vincitrice di Io Canto Generatio 2024, Namite Selvaggi

Chi è Namite Selvaggi

Namite, la vincitrice di questa edizione, ha 14 anni ed è nata in Tanzania da padre italiano. Si è trasferita in Italia da piccola e attualmente vive a Terracina. La sua vittoria non solo conferma il suo straordinario talento, ma le apre anche le porte a importanti opportunità per il futuro. Come vincitrice di Io Canto Generation 2024, Namite si è aggiudicata uno stage alla prestigiosa New York Film Academy, un viaggio a New York per visitare Broadway e la possibilità di registrare una cover grazie all’emittente radiofonica R101.

Gli altri riconoscimenti

Nonostante la vittoria di Namite, anche gli altri finalisti hanno ricevuto riconoscimenti. In particolare, la giovane Mariafrancesca Cennamo si è aggiudicata il premio della radio.

Il successo del format

Io Canto Generation si conferma un format di successo per Mediaset, capace di scoprire e valorizzare giovani talenti canori. La vittoria di Namite Selvaggi segue quella di Marta Viola nell'edizione precedente, confermando la capacità del programma di individuare promesse del canto italiano.

La finale ha rappresentato il culmine di un percorso emozionante, in cui i giovani concorrenti hanno potuto mettersi alla prova con cover e duetti, dimostrando non solo le loro capacità vocali ma anche la loro crescita artistica nel corso del programma.