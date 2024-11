Ilary Blasi è incinta di Bastian Muller? La foto sospetta che alimenta il dubbio

Dopo la separazione da Francesco Totti e il docufilm Netflix “Unica” (in arrivo il capitolo due), Ilary Blasi ha finalmente trovato la pace con un quarto figlio in arrivo? Siamo ancora nel campo delle supposizioni, ma andiamo con ordine.

Negli ultimi giorni i rumors sui social e sul web riguardo unìipotetica dolce attesa della showgirl si sono intensificati. Le voci sono state alimentate da foto che mostrano Blasi in vacanza con un accenno di “pancino”, non sfuggito agli occhi attentissimi dei fan e degli esperti di gossip. La rivista Diva e Donna è stata la prima a insinuare il dubbio pubblicando una serie di immagini che ritraggono Ilary in abiti da spiaggia insieme al fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. Le foto hanno subito acceso il dibattito sul web, facendo supporre ad alcuni utenti possibile gravidanza. Un’ipotesi che al momento la diretta interessata non ha nè confermato nè smentito.

La storia con Bastian Muller

La relazione con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, iniziata appena dopo la rottura con Totti, dura ormai da più di due anni. La coppia sembra funzionare alla perfezione tanto che Ilary ha recentemente parlato del desiderio di godersi questa nuova fase della vita. Tuttavia, non ha mai dichiarato apertamente la volontà di avere altri figli, rendendo ancora più speculativo il gossip sulla sua presunta gravidanza. Ma i fan sono già in trepidazione, in attesa di avere riscontri su una possibile nuova gravidanza della conduttrice. Al momento, Blasi e Muller stanno trascorrendo le vacanze in Grecia: le parole d’ordine sono profilo basso e riservatezza. Ragione per cui ancora nessuno dei due ha commentato queste voci.

La vita della conduttrice però sembra aver trovato finalmente un nuovo equilibrio dopo un periodo turbolento segnato dalla dolorosa separazione con lo storico compagno. Che un quarto figlio possa essere il simbolo per suggellare un nuovo inizio? Non resta che aspettare una replica ufficiale dei diretti interessati.