Ilary Blasi attrice in un film. E non è ‘Unica 2’

Ilary Blasi attrice. A giudicare dalle ultime gaffe a Battiti Live - una con gli autori dietro le quinte del programma e l'altra sul palco, quando ha candidamente ammesso di non capire nulla di quello che stava chiedendo a Irama perché "me l'hanno scritto" -, forse un ruolo comico nel cinema potrebbe ben attagliarsi al personaggio che si sta sempre di più costruendo. Ovvero quella della figura schietta e senza sovrastrutture che cerca di arrivare al pubblico "buttandola in caciara".

Personaggio che in tv funziona a corrente alternata ormai. Anche perché la spontaneità a volte si mescola, come nel caso dell'affermazione a Irama, con quella che sembra a tutti gli effetti una preparazione scarsa e rabberciata.

Chissà che magari nel cinema la conduttrice possa trovare una nuova strada. E la produzione cinematografica in questione non è 'Unica 2', il sequel del documentario sulla vita della stessa Ilary Blasi prodotto da Netflix. Anche se il sequel di ‘Unica’ è in fase di realizzazione. Insomma, un altro capitolo autoreferenziale delle vicende Francesco Totti-Ilary Blasi arriverà. In questo caso, però, stiamo parlando di un’altra produzione. Non una serie più o meno discutibile, ma un film vero e proprio.

Il film si intitola 'L'amore e altre seghe mentali', è diretto da Giampaolo Morelli che è anche protagonista insieme a Maria Chiara Giannetta e uscirà il 17 ottobre 2024. Una commedia romantica all’italiana, quindi con una serie di intrecci rocamboleschi. Ancora non è noto quale sia il ruolo interpretato da Ilary Blasi all’interno di questa storia.

"Ilary vi stupirà, è molto capace. Tengo tanto a lei, è una donna con una grandissima autoironia e quindi grande intelligenza. Quando ho fatto 'Le Iene' mi ha accolto con una amorevolezza incredibile. Io tifo per le donne intelligenti e lei è una di queste" ha sottolineato Giampaolo Morelli.