Roma, 13 novembre 2024 - Il tribunale di Roma ha condannato a 4 anni Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, attuale compagna di Francesco Totti. Caucci, per il quale la procura aveva chiesto una condanna a 5 anni e mezzo di carcere, era finito a processo per maltrattamenti e mancato mantenimento. Il procedimento, che si è celebrato a porte chiuse, era nato da una denuncia presentata dalla donna, parte offesa.