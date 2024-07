Nail art alla frutta, la nuova tendenza dell’estate

Roma, 8 luglio 2024 – Dalle pesche agli agrumi, dalle fragole alle ciliegie, le fruity nails – letteralmente, unghie fruttate – stanno spopolando su Pinterest, TikTok e Instagram con il loro stile fresco, vivace e decisamente estivo. Il segreto del successo di questo trend risiede nel mix di colori vivaci e particolari d’appeal, adatti a qualsiasi look e nella versatilità, dal momento che le unghie possono essere corte e minimaliste, con micro-dettagli, o lunghe e elaborate, con decorazioni in 3D.

Classico con brio

Che si desideri realizzare un look fai-da-te o che ci si affidi a mani professionali, ci si può fare ispirare da alcune di queste idee apprezzate anche sui social. Uno dei trend più gettonati è quello della mini French semplice e discreta, ma con un tocco più creativo e originale, riproposta con decorazioni minimal a base di frutta come mirtilli, pesche e banane.

Agrumi

Sempre sul filone French per questa stagione è spesso richiesta anche la nail art con unghie a forma di mandorla accese dal giallo limone. Possono essere combinati insieme per un effetto mismatched accattivante anche altri agrumi come le arance, nonché fiocchi e fiori di varie dimensioni. Nello specifico, le decorazioni in stile maiolica blu o azzurra, arricchite da arance e fiori, richiamano l’eleganza e il calore delle isole e delle coste del nostro Paese e la loro tipica arte locale. Ulteriore rivisitazione della classica French manicure è la Side French, con la lunetta bianca o colorata nelle tonalità estive solo su un lato dell’unghia e qualche elemento legato alla frutta estiva.

Tocco esotico

Quest’estate vengono portate di frequente anche unghie corte e molto colorate, con nuance vitaminiche come arancione, giallo fluo e rosa Bubble. I motivi fruttati – tra cui anche quelli esotici di kiwi, cocco, mango, papaya, ananas – possono comparire anche solo un dito, di solito l’anulare, mentre per gli altri si opta per uno smalto nude cipria o lattiginoso.

Rosso estivo

C’è chi ama il rosso sulle unghie in qualunque momento dell’anno, soprattutto nella bella stagione. In questo caso, se si vuole innovare, si può aggiungere un dettaglio come una piccola fetta di anguria sull’anulare o sul mignolo. È simpatica anche la nail art fruttata in chiave rockabilly, con decorazioni tono su tono e una pioggia di piccole ciliegie, dal fascino vintage.

Consigli

Non serve essere una nail artist professionista per creare una manicure ispirata ai frutti estivi. Se si opta per il fai-da-te, si possono provare smalti classici o semipermanenti. Chi preferisce soluzioni veloci, ma d’effetto, potrebbe usare adesivi decorati per unghie (anche 3D) o le press-on nails. Anche nelle versioni più semplici, le fruity nails sono comunque più elaborate e sofisticate del solito, quindi, se si desidera mantenere armonia ed equilibrio, potrebbe essere opportuno evitare di fare un trucco troppo carico ed elaborato così come indossare troppi accessori un po’ vistosi.