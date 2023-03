Il musical su Berlusconi debutta a Londra, gli attori cantano 'Bunga Bunga'

Silvio Berlusconi con l'ex moglie Veronica Lario in una foto del 2004 (Reuters)

Londra, 23 marzo 2023 - Che la fama di Silvio Berlusconi avesse oltrepassato i confini italiani è cosa scontata. Non forse al punto tale da immaginarsi un musical di produzione straniera. In Inghilterra debutta 'Berlusconi', opera teatrale ispirata alla vita del Cav.

Non stiamo parlando di teatro parrocchiale. Il musical occuperà un mese di palinsesto del Southwark Playhouse Elephant di Londra (l'anteprima, riservata a un selezionatissimo gruppo di vip, è prevista per sabato 25 marzo, il 29 marzo ci sarà la prima). E' firmato da Alan Hayling, a capo della Renegade Pictures e con un passato nella BBC e prodotto da Francesca Moody, nota per aver lavorato a "Fleabag", serie cult disponibile in Italia su Amazon Prime Video. Ad indossare i panni di Silvio l'attore Sebastien Torkia, già interprete in "Mamma Mia!", sia nella versione teatrale che in quella cinematografica. Insomma una produzione di primo piano.

Berlusconi, è immaginabile, non ci fa una bella figura. Sul sito ufficiale dello spettacolo il personaggio viene descritto come un' "Evita sotto effetto di acidi". Ma quanto la sceneggiatura è fedele alla realtà? "Con melodie impetuose e ritmi incalzanti, questo nuovo e oltraggioso musical riunisce un team pluripremiato per raccontare la storia sorprendente, stravagante e quasi vera di uno dei leader politici più carismatici, affascinanti e moralmente falliti del mondo", si legge ancora sul portale che promuove lo show.

I titoli della canzoni sono promettenti: "For Italy", "Bunga Bunga" "Thank Goodness for Silvio" e "My Weekend with Vladimir", per citarne alcuni. Si preannunciano dunque tutti gli ingredienti della saga politica e giudiziaria berlusconiana, che viene qui rivista e sintetizzata in 120 minuti: dalla discesa in campo del '94, al 'flirt' politico con Putin, dal matrimonio con Veronica Lario finito con un divorzio milionario, allo scandalo Olgettine. Non mancheranno, si presume, riferimenti a Ruby, la "nipote di Mubarak" e al famoso "lettone" del presidente russo.

"Diamo il benvenuto sul palco all'ex crooner di navi da crociera diventato multimiliardario e primo ministro italiano... - recita ancora la sinossi del musical -. Il tanto diffamato, incompreso, umile uomo del popolo Silvio Berlusconi! Un racconto di ammonimento dei giorni nostri, una storia urgente e preveggente su un marchio di leadership politica che è diventato fin troppo familiare".

Il menù è gustoso, peccato che (con tutta probabilità) non verrà servito in Italia.