Morta Gill Catchpole, la fidanzata del cantante James Morrison

Londra, 8 gennaio 2024 – È morta la compagna di James Morrison, artista britannico e cantante delle hit ‘You give me something’, ‘I won’t let you go’ e ‘Broken strings’: Gill Catchpole, è stata trovata morta in casa venerdì scorso. La donna aveva 45 anni ed era proprietaria di una caffetteria e di un servizio di catering; assieme al musicista aveva 2 figlie, Elsie di 15 anni e Ada di 5.

Alla fine del 2021, Catchpole aveva avuto problemi con un rene che era funzionale solo al 35%, e si è quindi sottoposta a un trapianto. Nonostante il problema di salute, sembra che la donna non soffrisse di particolari patologie al momento del decesso: nel novembre 2023, in un post sui social, aveva scritto che a un anno dall’operazione, “dopo alti e bassi e nonostante l’angoscia” era riuscita a possedere una sua azienda, che era per lei motivo di orgoglio. Appena 24 ore prima della morte, la 45enne aveva chiesto su un gruppo di Facebook di Whitminster – nella zona meridionale dell’Inghilterra al confine con il Galles, dove la coppia viveva – se ci fossero persone a conoscenza di una casa da affittare al più presto possibile.

La causa della morte non è stata resa nota, ma la polizia non ha riscontrato elementi che facciano pensare a un decesso non naturale. Si tratta della quarta tragedia famigliare per James Morrison, che ha già perso il padre, il fratello e il nipote nell’arco di 3 anni. Un amico ha dichiarato ai media britannici che “James è devastato e sta ricevendo il supporto della sua famiglia. Sta tenendo duro per le figlie ma ha chiesto ai suoi cari di essere lasciato solo durante il lutto”.

La storia d’amore con Gill era iniziata quando Morrison aveva appena 17 anni. La ragazza lo aveva conosciuto in quanto si era trasferita come affittuaria nella casa di sua madre, insieme a quello che era allora il suo fidanzato. In seguito, quest’ultimo ha iniziato a uscire con la madre del cantante, il quale si è a sua volta innamorato di Catchpole. Da allora non si sono più lasciati, affrontando insieme molte difficoltà, tra cui le nascite difficoltose delle loro figlie: Elsie aveva il cordone ombelicale attorcigliato sul collo durante il parto, mentre Ada è nata 11 settimane prematura.