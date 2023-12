Morgan passa per la prima volta il Natale con le tre figlie: “Sono il papà più felice del mondo”

Milano, 27 dicembre 2023 - Per Morgan è stato il Natale più felice, perché trascorso con le sue tre figlie. E' lo stesso cantante a pubblicare la foto della prima reunion famigliare completa, e non scontata visto che l'ex Bluvertigo ha avuto tre figlie da tre relazioni diverse, non sempre finite in amicizia (Due ex compagne hanno denunciato il cantante per non aver versato gli alimenti dovuti per le figlie). Anna Lou è stata la prima, nata dall'unione con Asia Argento nel 2001, poi Lara, figlia di Jessica Mazzoli, ex concorrente di X-Factor 5 e del Grande Fratello, infine Maria Eco, avuta dall'attuale compagna Alessandra Cataldo nel 2020.

Morgan ha affidato a Instagram l'immagine nel suo cuore di lui con le tre figlie, accompagnata dalla scritta: "Natale 2023 sono il papà più felice del mondo, le mie tre meravigliose creature per la prima volta insieme." Ricevendo commenti entusiastici dai suoi fan.

Morgan con le figlie a Natale

Lo spirito natalizio quindi ha portato un po' di pace a Marco Castoldi, il vero nome di Morgan, dopo una vita sentimentale e professionale a dir poco turbolenta, e non sempre per colpa degli altri, e un 2023 da dimenticare iniziato con le polemiche per il concerto di agosto a Selinunte, dove ha inveito contro parte del pubblico anche con offese omofobe, proseguito con il suo licenziamento da giudice di X-Factor, e scia di accuse e polemiche con Fedez e gli altri giudici e produzione, fino al processo per stalking e diffamazione iniziato in questi giorni a Lecco, a seguito della denuncia di una sua ex, una musicista 32enne, che il cantante avrebbe perseguitato con messaggi volgari sui profili social.