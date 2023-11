Morgan a Fedez: "Sei depresso". Poi si scusa

"Fedez non ti ho voluto veramente offendere, non era nel mio spirito. La depressione è anche la mia e sono il primo a volermi opporre ad essa". Così Morgan si è scusato ieri con Fedez dopo quanto accaduto giovedì sera in diretta su Sky nel quarto live di X Factor. "Utilizzare la parola depresso è stata una cosa che ho fatto ironicamente, più nei miei confronti che nei suoi", ha spiegato Morgan in un video su Instagram: "La depressione è uno stato che conosco bene, ho una lunga storia di depressione, sia personale che familiare - ha detto -. Non si creda che abbia voluto colpire l’ammalato, non voglio offendere nessuno. Per me è importante riferirmi alla depressione per la mia storia personale, anche perché mio padre a 46 anni si è tolto la vita perché ha avuto una crisi depressiva e allora non c’erano molte cure. Se l’avessimo chiamata depressione probabilmente si sarebbe salvato".

Nella diretta di giovedì Morgan aveva litigato un po’ con tutti, e quando Fedez era intervenuto per dirgli smetterla, Morgan gli aveva risposto: "Grazie Fedez, mi fai da psicologo? O sei troppo depresso per essere psicologo", riferendosi ai problemi di salute rivelati dal rapper. Immediata la pioggia di critiche social.