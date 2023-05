È morta Monica Sirianni, ex concorrente del ‘Grande Fratello’

Un malore improvviso ha stroncato la 37enne Monica Sirianni, ex concorrente del ‘Grande Fratello’. È successo nella tarda serata di venerdì 5 maggio. Monica si trovava con alcuni amici in un bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, quando è successo l’irreparabile: ha accusato un malore improvviso. A lanciare l’allarme sono stati proprio gli amici che erano con lei, chiamando subito i soccorsi. La donna – che una volta spente le telecamere del reality si è stabilita in Calabria e lavorava come insegnante d’inglese – è stata trasportata d’urgenza in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare: è morta poco dopo l’arrivo in pronto soccorso. Sono in corso accertamenti per fare luce sulle cause del decesso e capre cosa abbia provocato il malore fatale. Non è escluso che la 37enne sia stata colpita da un infarto.

Chi era Monica Sirianni

Monica Sirianni è diventata famosa per il pubblico del ‘Grande Fratello’ dopo aver partecipato alla 12esima edizione del reality di Canale 5, andata in onda tra il 2011 e il 2012. All’epoca aveva 25 anni e sognava la celebrità in tv. E per inseguire la sua passione aveva fatto scelte estreme: aveva lasciato la famiglia a Sidney – dove era emigrata con i genitori dalla Calabria – per rientrare in Italia e si era separata dal fidanzato di allora, Diego Bevilacqua. La sua famiglia non era d’accordo, ma lei ha cercato di realizzare il suo più grande sogno.

La relazione con Fabrizio Conti

Dopo avere superati tutti i casting, Monica era approdata nel programma ai tempi condotti da Alessia Marcuzzi e dall’opinionista Alfonso Signorini. Quell’edizione fu poi vinta da Sabrina Mbarek. Tra i partecipanti c'erano anche Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso, Ilenia Pastorelli e Fabrizio Conti, con cui è scattata una storia d’amore. Fu una passione travolgente: lei lasciò il fidanzato Diego Bevilacqua e Fabrizio interruppe la relazione con Martina Pascutti, altra concorrente conosciuta nella Casa del Grande Fratello. La relazione finì poco dopo la fine del reality e Monica lasciò il mondo dello spettacolo e della televisione per tornare a vivere a Catanzaro, dove ha poi iniziato a lavorare come insegnante di ingllese. Fino a quando venerdì un malore l'ha portata via per sempre.