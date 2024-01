Jason Momoa e Jack Black nel cast di Minecraft: quando esce, trama e cast

Roma, 18 gennaio 2024 – Il film Minecraft sarà finalmente realtà. La pellicola svedese-americana di prossima uscita è basata sul videogioco omonimo e vede la regia di Jared Hess con la sceneggiatura di Chris Bowman e Hubbel Palmer. La sua uscita è prevista nei cinema per il 4 aprile 2025. Manca più di un anno prima di poterlo vedere ma la curiosità e le aspettative sono già altissime oggi. Ecco cosa sappiamo del film, in base alle anticipazioni emerse in questi giorni.

Il cast

Sono trascorsi anni da quando vennero annunciati, per la prima volta, i progetti legati ad una trasposizione cinematografica tratta dal videogioco. Dobbiamo tornare al 2014, ben dieci anni fa, quando nacque l’idea. Col passare del tempo, poi, le cose sono cambiate più volte, tra conferme e piani cancellati. Nel novembre 2016, era emerso che Steve Carell era in trattative per prendere parte al film ma successivamente ha dovuto lasciare il progetto a causa di conflitti di programmazione poiché impegnato, a livello tempistico, in altre pellicole. Poi si sono susseguiti diversi registi, chiamati a dirigere la pellicola fino ad arrivare alla scelta di abbandonare definitivamente il progetto. Ma negli ultimi mesi, visto anche il successo di alcuni videogiochi trasportati sul grande schermo (come ad esempio Super Mario Bros nel 2023), l’interesse è tornato concreto con star di prim'ordine e una data di uscita finalmente stabilita.

Nell'aprile 2022 è stato annunciato ufficialmente che Jason Momoa sarebbe stato il protagonista del film. Ma non è il solo attore ufficializzato, ad oggi. Nel maggio 2023, ecco arrivare la notizia che nel cast ci sarà anche l’attore già visto in “What We Do in the Shadows”, Matt Berry, per un ruolo non ancora reso noto al pubblico. Pochi mesi fa, nel novembre 2023, Danielle Brooks (interprete de “Il colore viola”) e Sebastian Eugene Hansen (Just Mercy) hanno firmato per partecipare al film con Danielle Brooks che interpreterà un personaggio di nome Dawn e Hansen, invece, che vestirà i panni di Henry. Nel dicembre 2023, inoltre, è stata confermata anche Emma Myers (Mercoledì) tra le scelte del cast.

Pochi giorni dopo, nel gennaio 2024, è stato annunciato che Jack Black si sarebbe unito al film, con voci secondo le quali avrebbe interpretato "Steve", l'avatar del giocatore più riconoscibile del gioco. Dopo il successo degli ultimi tempi e il secondo Emmy conquistato grazie a “The White Lotus”, anche Jennifer Coolidge è entrata nel cast, con un annuncio arrivato poco dopo aver ottenuto l’ambito premio. Per lei una meritata riscoperta da parte del piccolo e del grande schermo.

Ma quale sarà la trama di Minecraft? Visto il lungo periodo di attesa prima di poterlo vedere, le bocche sono cucite e si sanno pochissime anticipazioni. I dettagli sulla trama del film sono limitati. Nel corso del tempo – tra rinvii e cancellazioni del progetto- sono emerse diverse versioni e non è chiaro quali – e se- una di quelle variazioni precedenti verranno annullate o confermate per questo film. Tra queste, era stata resa nota quella che includeva "la storia di un'adolescente, insieme ad un gruppo di amici avventurieri" pronti a combattere per salvare il loro Overworld da un Ender Dragon. Ipotesi, per ora, che restano nell’incertezza, essendo iniziate da pochissimo le riprese con l’intenzione di mantenere alto il riserbo sulla trama e l’evoluzione della storia trattata.

Quello che probabilmente resterà invariato e sarà punto di partenza è lo schema del gioco da cui è tratto, basato sulla costruzione e sopravvivenza. I giocatori, da soli o con gli amici, devono creare strutture elaborate e dettagliate, tentando di sopravvivere agli attacchi di nemici come mostri e zombie.

Nonostante l’assenza di una trama vera e propria, il gioco ha alcuni luoghi caratteristici durante lo svolgimento dell’azione. Tra questi sono diventati iconici The Nether, una dimensione pericolosa e infernale, e The End, una serie di isole galleggianti sorvegliate dall’agguerrito Ender Dragon. Non mancano alcuni nemici, i cattivi della situazione, come Creepers ed Endermen. Dai rumors è probabile che il film voglia mettere in risalto questi personaggi classici e già noti al grande pubblico, diventati, a modo loro, elementi chiave e punti di riconoscibilità tra videogioco e grande schermo.

Le riprese del film sono partite in Nuova Zelanda nel mese di gennaio 2024.

Il successo di Minecraft nel mondo

Di fronte all’ipotesi di un film in cantiere dal 2014 ma rinviato per quasi dieci anni, potrebbe sorgere l’interrogativo sul perché continuare a pensare di svilupparlo per il grande schermo. Il motivo è legato al successo immenso del videogioco che assicura una fama importante e una curiosità non indifferente.

Minecraft, questo apparentemente semplice gioco di costruzione con blocchi, ha conquistato un record senza precedenti nel mondo dei videogiochi. A dare idea del successo è stato lo studio sviluppatore Mojang Studios che ha evidenziato come, dal suo rilascio iniziale, abbia venduto oltre 300 milioni di copie in tutto il mondo. Proprio questi dati “monster”, evidenziano come sia l’unico gioco ad essere stato in grado, ad oggi, di raggiungere tali cifre, battendo quello che è definito il suo concorrente più temuto, Grand Theft Auto V. Anche questo è una miniera d’oro ma la differenza di copie e di riscontro parla da solo: per questo videogioco “solo” 185 milioni di copie vendute nell'agosto 2023. Oltre 100.000 in meno.

Inizialmente ideato come gioco per browser, col tempo venne realizzato anche in diverse versioni, per Nintendo, Wii, X Box e Playstation, a dimostrazione del grande successo riscontrato da parte del pubblico.

Negli anni, Minecraft è diventato cult su YouTube, Facebook e Reddit, un elemento che ha contribuito ad aumentarne la popolarità. Una ricerca condotta dalla Annenberg School of Communication dell'Università della Pennsylvania ha mostrato che un terzo dei giocatori di Minecraft ha conosciuto il gioco proprio attraverso alcuni video su Internet e anche le clip caricate sul web hanno avuto sempre maggiore risonanza: riprese dello schermo del gioco con voci fuori campo, creazioni realizzate dai giocatori, insieme a consigli e procedure dettagliate delle varie missioni.