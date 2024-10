Morto l’attore Michel Blanc, protagonista del Mostro di Benigni

Parigi, 4 ottobre 2024 – Il cuore di Michel Blanc non ha retto. L’attore e regista francese è morto oggi all’età di 72 anni – scrive la stampa d’Oltralpe – in seguito a un attacco cardiaco sopraggiunto ieri. Più volte nominato ai Premi César, a Cannes vinse il riconoscimento come miglior attore nel 1986 per la commedia ‘Lui portava i tacchi a spillo’. Bisserà nel 1994, stavolta come sceneggiatore. Molti se lo ricorderanno per il suo ruolo nel film ‘Il Mostro’ di Roberto Benigni, dove vestiva gli esilaranti panni di Paride Taccone, criminologo che cerca di incastrare Loris - alias Benigni – un maldestro e sfortunato cittadino che per una serie di coincidenze e qui pro quo rischia di essere scambiato per uno spietato criminale.

Nel 1994 scrive e dirige ‘Il Sosia’ che gli vale il premio per la miglior sceneggiatura al Festival di Cannes. In scena si fa affiancare Roman Polanski, Carole Bouquet e dall’indimenticabile Philippe Noiret del Postino, che interpreta, appunto, il suo sosia.

Famoso per i suoi ruoli comici ma all’altezza anche di quelli drammatici, in Francia Blanc è conosciuto soprattutto per il film Les Bronzés del 1978 (nel ‘79 il sequel Les Brozés font du ski). Papy fait de la résistance, Viens chez moi, j’habite chez une copine, Marche à l’ombre, Embrassez qui vous voudrez sono altri suoi grandi successi Oltralpe. Approda anche a Hollywood per il film Pret à Porter (1994) di Robert Altman con Julia Roberts, dove fa la parte di un ispettore.

Con gli amici Thierry Lhermitte, Christian Clavier e Gérard Jugnot, aveva fondato il gruppo teatrale Splendid. Ed è stato proprio Jugnot stanotte ad annunciare la morte del collega, con un post su Instagram: “Cazzo Michel, che cosa ci hai combinato...”.