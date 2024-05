Mercedesz Henger e Jennifer Caroletti, chi sono le figlie di Eva Henger

Di recente Eva Henger è tornata spesso in tv, ospite di trasmissioni come ‘La volta buona’ di Caterina Balivo, in cui ha partecipato insieme alle figlie Mercedesz e Jennifer, e ‘Storie di donne al bivio’ di Monica Setta.

Nel 2022 Henger è stata coinvolta con il secondo marito, Massimiliano Caroletti, in un incidente automobilistico in Ungheria in cui purtroppo hanno perso la vita due persone. Lei stessa, dopo un lungo ricovero per via di fratture e lesioni, ha qualche problema ancora oggi: ha spiegato infatti di essere rimasta leggermente zoppa. Lei, che in vita sua è sempre stata una patita della palestra, non sta più facendo movimento e questo le pesa. Eva Henger ha in tutto tre figli.

Mercedesz Henger

La primogenita della Henger è Mercedesz Henger, nota come influencer, opinionista e modella. Ha partecipato a ‘L’isola dei famosi’ nel 2016. Mercedesz è nata nel 1991. All’epoca la madre Eva stava con il produttore hard Riccardo Schicchi, con il quale si è sposata nel 1994. L’anno dopo, nel 1995, è nato anche Riccardo Jr. detto Riccardino. Nel 2019, però, Mercedesz ha svelato che il padre biologico non era Schicchi, ma un uomo ungherese, connazionale della madre. Anche dopo la separazione da Schicchi Eva gli era rimasta vicino, soprattutto quando il produttore ha avuto problemi di salute e le sue condizioni sono peggiorate, fintanto da causargli una morte precoce nel 2012, a soli 59 anni.

Jennifer Caroletti

Nell’aprile 2013 Eva Henger si è risposata con il produttore Massimiliano Caroletti, dal quale, nel 2009, ha avuto la sua terzogenita, Jennifer.

Nel 2019 Eva si è trasferita con il marito, Jennifer e il secondogenito Riccardino in Ungheria, nel suo Paese natale. Era tornata lì perché suo padre stava male, tanto che dopo poco tempo è mancato. Nel frattempo, però, il consorte Massimiliano si è innamorato dell’Ungheria. Eva è spesso in Italia per lavoro, ma Milano e Roma distano ad appena un’ora di volo, quindi è tutto gestibile.

Le due sorelle, Mercedesz e Jennifer, hanno un rapporto molto stretto che ha permesso ad Eva e Mercedesz di riavvicinarsi dopo due anni di distacco e silenzi. Le incomprensioni erano sorte nel periodo in cui Mercedesz stava con il personal trainer e modello Lucas Peracchi, ex tronista di ‘Uomini e donne’ che non andava d’accordo con Eva. Mercedesz e Peracchi hanno poi rotto la loro relazione turbolenta nel 2021 e per un po’ tra loro sono volati stracci. Oggi – ha detto Mercedesz – i due non si sentono più. A far riavvicinare madre e figlia, oltre all’intervento di Jennifer, ha contribuito anche lo spavento per l’incidente in cui è rimasta coinvolta Eva.