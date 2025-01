Meg Ryan e Billy Crystal: la reunion dopo ‘Harry ti presento Sally’

È comparsa da qualche ora online la foto che ritrae Meg Ryan e Billy Crystal seduti l’una accanto all’altro e ha già creato scalpore e fermento. I due attori, protagonisti indimenticati e indimenticabili della romcom per eccellenza ‘Harry ti presento Sally’ hanno, infatti, lasciato intendere che qualcosa che li coinvolge entrambi bolle in pentola. Che si tratti di un sequel (inverosimile, vista la scomparsa di Nora Ephron che scrisse la sceneggiatura del film) o anche solo di un breve spot che li riporta nei panni dei beniamini di intere generazioni, poco importa: i fan sono già felici di sapere che qualcosa accadrà!

La foto di Meg Ryan e Billy Crystal

Ad aver pubblicato per prima lo scatto è stata proprio Meg Ryan. L’attrice, sul suo profilo Instagram, ha corredato l’immagine con una didascalia che vuole stuzzicare la curiosità del pubblico: “Sta finalmente succedendo, ci riuniamo per qualcosa di iconico. Non vediamo l’ora di mostrarvelo presto”.

Il rimando a ‘Harry ti presento Sally’ è stato immediato e non solo perché i due attori hanno recitato insieme nella pellicola che gli ha regalato anche molta notorietà, ma perché i ruoli degli amici/innamorati che si incontrano più volte nel corso degli anni prima di capire di essere perfetti l’uno per l’altra sono diventati iconici negli anni. In più c’è un particolare che non è sfuggito agli occhi dei fan: Ryan e Crystal sono seduti su un divano antico e si scorge dietro di loro una vecchia carta da parati. L’immagine è la copia esatta – ma realizzata a 36 anni di distanza – dell’ultimo fotogramma che si vede in ‘Harry ti presento Sally’, quando i due protagonisti si raccontano rivolgendosi direttamente al pubblico.

Harry ti presento Sally: un film indimenticabile

In un’intervista rilasciata lo scorso anno Billy Crystal aveva parlato proprio del film che lo ha visto co-protagonista con Meg Ryan: “La sceneggiatura era fantastica, il regista fenomenale e anche il direttore della fotografia, Barry Sonnenfeld, che poi è diventato anche lui un grande regista. È arrivato nel momento perfetto per noi, nella nostra vita, e si sentiva bene. Ma non sai cos'è davvero buono finché non vedi tutto quanto messo insieme”. E ha poi aggiunto: “Io e Meg avevamo una chimica pazzesca!”.

‘Harry ti presento Sally’, diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron è stato distribuito nel 1989 (in Italia arrivò nel 1990). È ancora oggi considerata una delle commedie romantiche più belle, argute e intelligenti mai realizzate. All’epoca dell’uscita, il film fu candidato all'Oscar per la migliore sceneggiatura originale e a cinque Golden Globe. Successivamente è stato inserito dall'American Film Institute all'interno della lista delle migliori commedie statunitensi, dei migliori film sentimentali e delle migliori commedie romantiche.

Non solo: la battuta “Quello che ha preso la signorina”, pronunciata da una comparsa (Estelle Reiner, madre del regista) in seguito alla famosissima scena dell’orgasmo simulato nel diner Kat’s dal personaggio di Sally, è stata inserita al trentatreesimo posto nella lista delle migliori citazioni cinematografiche di tutti i tempi.