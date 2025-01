Sportivi diventati attori: ecco alcuni nomi famosi

Negli anni sono diventati attori tra i più famosi e conosciuti ma, nel loro passato, sono stati sportivi anche con importanti traguardi raggiunti. C'è, infatti, chi ha deciso di abbandonare il mondo agonistico per passare a quello dei set e delle telecamere, iniziando un nuovo percorso che, spesso, ha assicurato un grande successo. A seguire alcuni nomi di sportivi diventati attori nel corso della loro vita.

Bud Spencer

Impossibile non iniziare questo elenco con uno degli attori che, per decenni, ha divertito milioni di spettatori, soprattutto nella coppia vincente accanto a Terence Hill. Ma prima di diventare attore in numerose pellicole, Carlo Pedersoli (questo il suo vero nome all'anagrafe) è stato campione italiano di nuoto con ben 11 ori ai campionati italiani. Ha segnato la storia del nuoto diventando il primo italiano a battere il muro del minuto nei 100 metri stile libero. A partire dal 1967 è iniziata, poi, la sua carriera al cinema e, solo a quel punto, decidere di cambiare nome e scegliere quello d'arte Bud Spencer. Come già anticipato, i suoi maggiori successi sul set furono in coppia con l'amico e collega Terence Hill. Tra i titoli possiamo citare “Dio perdona, io no”, “Piedone lo sbirro”, "altrimenti ci arrabbiamo” e “I due superpiedi quasi piatti”. L'ultimo progetto in coppia con “il socio di scazzottate” per finta sul set è stato “Botte di Natale”, una commedia western uscita nel 1994.

Arnold Schwarzenegger

Prima di diventare un'icona del cinema d'azione, è stato un importante e noto culturista vincitore di ben 5 titoli di Mister Universo e 7 di Mister Olympia e, proprio grazie al suo fisico imponente, si è fatto notare e ha esordito nel mondo del cinema Tra i film più noti non possiamo non citare “Conan Il Barbaro”, “Commando”, “Codice Magnum”. , “Danko” e le saghe di “Terminator” e “I mercenari”.

Prima di approdare sui set era stato uno dei wrestler più famosi della WWE primi passi nel mondo del cinema senza mai abbandonare la sua prima occupazione a partire dal 2014 e fino al 2019 le sue presenze (anche come The Rock) sono diventate sempre più rare. Ha ormai abbandonato il nome The Rock, per ritornare a quello anagrafico Dwayne Johnson, col quale ha ottenuto sempre più consensi a Hollywood. Oggi è un noto attore, soprattutto di film d'azione come “La mummia – Il ritorno”, “Southland Tales – Così finisce il mondo”, “Snitch – L'infiltrato” e numerosi capitoli di “Fast & Furious”.

Jason Statham

Anche lui tra i volti chiave della saga di “Fast & Furious”. Oltre a essere stato anche uno stuntman nella vita reale, per molti era sulla buona strada per le Olimpiadi quando ha gareggiato ai Giochi del Commonwealth, nel 1990, come tuffatore. Purtroppo, però, non si è piazzato così in alto nella classifica come sognava e ha deciso di abbandonare la carriera sportiva dopo questa delusione puntando, invece, al mondo del cinema. Una decisione fruttuosa che gli ha permesso di essere scelto per film importanti come “I Mercenari”, “Cellular” e “Shark - Il primo squalo”, oltre ai già citati capitoli del blockbuster “Fast & Furious”.