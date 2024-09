Il matrimonio di Märtha Louise con lo sciamano: l’abito della principessa di Norvegia, gli invitati e i tre giorni di festa ad Alesund

Roma, 1 settembre 2024 – Con una cerimonia da mille e una notte la principessa Märtha Louise di Norvegia e lo sciamano statunitense Durek Verrett hanno pronunciato il fatidico “si” davanti a 350 ospiti, tra teste coronate, amici intimi, parenti e molti invitati da Scandinavia e Stati Uniti. La figlia del Re Harald V ha coronato il suo sogno d’amore sabato pomeriggio a Geiranger, un pittoresco paesino vicino ad Ålesund, dopo anni di gossip e rinvii. Märtha Louise e Durek avevano confermato la loro storia d’amore per la prima volta nel maggio 2019, poi il fidanzamento ufficiale a giugno 2022 e da allora la strada in salita per i due innamorati, tra protocollo e resistenze dei reali.

Gli invitati

Tra i 350 ospiti non potevano mancare i genitori della sposa, re Harald V e la regina Sonja, e suo fratello, il principe ereditario Haakon e sua moglie, la principessa ereditaria Mette-Marit, così come le tre figlie di Märtha Louise: Maud, 21 anni, Leah, 19 anni, ed Emma ​​​​16. Il monarca 87enne insieme alla Regina Sonja e al resto della famiglia reale norvegese, ha partecipato alle nozze indossando abiti folkloristici tradizionali. Molti degli invitati erano americani e scandinavi, inclusa la principessa Vittoria di Svezia e suo marito, il principe Daniel.

L’abito da sposa: cascata di fiorellini e tiara

Märtha Louise raggiante in un abito nuziale color avorio realizzato da Tina Steffenakk Hermansen. La sposa ha optato per un look sobio ed elegante: scollo a V con una generosa scollatura, smanicato e con una cascata di fiorellini di seta tono su tono sul corsetto e nello strascico. A completare il look regale il lungo velo e la tiara appuntata sui capelli sciolti. Il gioiello è un dono di re Olav per il 18esimo compleanno di Märtha Louise. Per il boquet una cascata di rose e fiori color bianco e rosa pallido. Motivo floreale ripreso anche sulla giacca dello sposo.

Lo sposo, smoking e omaggio all’abito di corte

Elegantissimo anche Durek, nel suo smoking nero. Pantaloni con fascia dorata e nodo alla cravatta, in un omaggio all'abito di corte del 1700. I monogrammi della coppia erano ricamati sulla giacca da smoking, anch'essa in oro. Nella prima fotografia ufficiale, scattata dalla rivista “Hello!” pochi istanti dopo le nozze, gli sposi appaiono raggianti l’uno accanto all'altra. Oltre alla famiglia e agli amici, ad accompagnare Märtha Louise e Durek nel giorno più bello c’erano le damigelle e i testimoni dello sposo.

Märtha Louise: “Il nostro amore ha trionfato”

Märtha Louise non ricopre incarichi ufficiali nella famiglia reale, a seguito di una decisione presa nel 2022 per distinguere il suo lavoro imprenditoriale con il consorte dalle attività della corona norvegese. “Il nostro amore ha trionfato contro ogni previsione e durerà per sempre”, ha dichiarato la novella sposina alla rivista britannica Hello!. “È la donna più bella e straordinaria del mondo, sono così felice” ha detto il neo sposo Durek Verrett fermandosi a parlare con i cronisti fuori dall'albergo dove si è svolta la cerimonia, “ho aspettato per così tanti anni” ha aggiunto.

La cerimonia

Festa di nozze blindata, dato che la coppia ha venduto i diritti in esclusiva del matrimonio a Netflix per i video e a Hello! per le foto. La cerimonia, di carattere privato, non ha seguito il classico protocollo di un matrimonio reale, riflettendo la natura della coppia, che è stata spesso al centro di scandali legati a dichiarazioni controverse di Verrett, amplificate dalla stampa norvegese. I due hanno venduto i diritti in esclusiva del matrimonio a Netflix per i video e a Hello! per le foto. Questo non ha però scoraggiato i media, che si sono posizionati all'esterno dell'albergo per immortalare gli sposi.

Tre giorni di festa tra dress code e fiordi

I festeggiamenti per le nozze sono iniziati giovedì con una festa di benvenuto nel giardino dell'Hotel 1904, nel cuore della città di Ålesund sulla costa occidentale del paese: dress code "sexy e cool” per futuri sposi e invitati secondo quanto è trapelato.

Venerdì, i futuri sposi e i loro ospiti si sono goduti una gita in barca lungo il fiordo di Geiranger fino al villaggio di Geiranger, ammirando il panorama delle sette sorelle. In serata nuovo party, stavolta a tema latino-americano, con i futuri sposi scatenati a ballare la salsa e immortalati in un video.

Sabato la cerimonia ufficiale celebrata dalla parroca Margit Lovise Holte in una location blindatissima. La coppia, che ha concesso l’esclusiva sulle nozze a “Hello!” ha fatto schermare con teli bianchi l'ingresso e l'uscita per non lasciare trapelare alcun dettaglio.