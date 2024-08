Il 31 agosto Martha Louise di Norvegia sposa lo sciamano Durek Verrett

Il matrimonio della principessa norvegese Martha Louise e dell’americano Durek Verrett, controverso uomo d’affari e sedicente sciamano, si terrà il 31 agosto. È in programma, in realtà, un intero weekend dedicato ai festeggiamenti, che inizieranno già il 29 agosto a Ålesund. Da lì, gli sposi e gli invitati raggiungeranno in nave Geiranger, uno dei più famosi fiordi della Norvegia. La cerimonia vera e propria avrà luogo due giorni dopo, con un evento privato presso lo storico Hotel Union del pittoresco villaggio. L'annuncio delle nozze era stato dato pochi mesi fa dalla stessa principessa – primogenita di re Harald V e di sua moglie Sonja – con un post sui social in cui dichiarava la sua gioia in vista del lieto evento.

Copertura mediatica

Come ha scritto su Instagram lo storico e autore norvegese Trond Norén Isaksen, riportando le rivelazioni della compagnia televisiva NRK, il manager di Martha Louise e Verrett ha confermato che i diritti esclusivi del matrimonio sono stati venduti al settimanale britannico ‘Hello!’. Pertanto, né la lista degli ospiti, né altri dettagli saranno comunicati in anteprima pubblicamente. Inoltre, una grande piattaforma di streaming – che con buone probabilità è Netflix – avrebbe acquisito i diritti televisivi esclusivi per realizzare un documentario sulla coppia. Sono decisioni che hanno fatto molto discutere.

La replica del Palazzo

Il Palazzo Reale norvegese, dal canto suo, ha preso le distanze, facendo sapere che i membri della casa reale non si faranno fotografare da ‘Hello!’ o filmare da una piattaforma che trasmette contenuti in streaming, ma si concederanno a flash e riflettori solo quando ci saranno momenti aperti a tutti media. Al matrimonio è prevista la presenza del re e della regina, così come quella del principe ereditario Haakon e della principessa Mette-Marit, futuri sovrani norvegesi, anche se si vocifera che molti tra i reali europei più in vista potrebbero non partecipare. “Ho l'impressione che le case reali straniere non siano troppo entusiaste di prendere parte a questo circo” ha commentato Isaksen.

Il lancio del gin

Quest’estate, inoltre, accanto alle polemiche per la copertura mediatica del matrimonio di Martha Louise e Durek, è scoppiato anche un altro scandalo. La primogenita di Harald V e della regina Sonja, infatti, è finita sotto indagine nel suo Paese d’origine per aver commissionato un gin commemorativo a una nota distilleria locale, la Oslo Håndverksdestilleri (OHD), in occasione delle sue nozze. Secondo quanto è stato riportato dal quotidiano norvegese ‘Aftenposten’, la coppia avrebbe avuto un ruolo attivo nella creazione del superalcolico e dell’etichetta, con l'intento di metterlo in vendita.

Questa mossa ha sollevato un polverone: Martha Louise, infatti, resta formalmente principessa, ma non ha più il titolo di altezza reale, blasone che, invece, avrebbe sfruttato a scopo di lucro, coinvolgendo, per l’appunto, persino un rivenditore statale. Sull’operazione commerciale, dunque, è stata avviata un’indagine.

Accordi diversi

A maggio 2019, Verrett ha iniziato a frequentare la principessa e a collaborare professionalmente con lei. Martha Louise, infatti, attribuisce a sé doti da chiaroveggente e si dichiara capace di comunicare con gli angeli. La reale, poi, ha fatto affermazioni ancora più stravaganti, sostenendo che lei e il partner siano reincarnazioni di sovrani dell’antico Egitto.

Nel novembre 2022 la principessa Martha Louise e Durek Verrett avevano sottoscritto un accordo con re Harald V in base a cui veniva vietato loro di usare il titolo reale, evidenziare il loro legame con la famiglia reale o fare menzione della monarchia e dei suoi membri in associazione a possibili iniziative commerciali della coppia. Un patto che, con il lancio del gin in occasione delle loro nozze e con la docu-serie in programma, i due sembrerebbero non avere rispettato alla lettera.