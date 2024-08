Una statua gigante della moglie in giardino, così Zuckerberg omaggia Priscilla Chan

Roma, 14 agosto 2024 – Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook e CEO di Meta, ha postato sul suo profilo le immagini di una grande statua dedicata alla moglie, commissionata dal miliardario per il giardino della famiglia. “Riportando in auge la tradizione romana di far scolpire statue della propria moglie”, ha scritto Zuck nella descrizione del post.

La statua, realizzata da Daniel Arsham, ritrae Priscilla Chan in piedi, coperta da un velo argentato sospinto dal vento. Nella foto postata dal marito, Chan è in giardino, in vestaglia, mentre beve da una tazza in piedi di fianco all’opera. Anche lei ha condiviso l’immagine sul suo profilo, nelle storie, scrivendo scherzosamente “Non puoi non vedermi!”.

La creazione di Arsham per la moglie del CEO di Meta sembra essere fatta di cristallo e cenere vulcanica ed è simile a una scultura che l'artista ha creato per una mostra alla Chiesa di Santa Caterina a Venezia a settembre. La coppia si è incontrata per la prima volta a una festa universitaria nel 2003, quando entrambi frequentavano l’università di Harvard. Zuckerberg e Chan si sono poi sposati nel maggio 2012. I due hanno ora tre figlie: Maxina, August e Aurelia. Dai loro nomi traspare la passione della coppia per la cultura latina.