Mara Venier in lacrime a Domenica In ricordando Pier Francesco Forleo: “Hai portato amore e gioia nella mia famiglia”

Roma, 11 giugno 2023 – Mara Venier in lacrime in apertura dell’ultima puntata di Domenica In su Rai 1. Nella prima parte la conduttrice ha reso omaggio a Pier Francesco Forleo, responsabile della direzione Diritti sportivi della Rai e soprattutto suo genero, marito della figlia Elisabetta Ferracini, morto qualche giorno fa a 61 anni.

Il post di Mara Venier per la scomparsa di Pier Francesco Forleo

Il ricordo di Mara Venier

“Voglio aprire questa puntata salutando Pier. Pier Francesco Forleo è stato un importante dirigente di questa azienda, che tutti noi amiamo tantissimo e lui la amava molto e si occupava di sport. Ma per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero, e io ero la suocera, che mi ha chiamato per 18 anni. Sapete il rapporto di sincerità e di onestà che ho con voi telespettatori, non posso fare a meno di cominciare ricordando chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia per 18 anni. Pier, ci mancherai tantissimo”, ha concluso la conduttrice lanciando la pubblicità in lacrime.

Chi era Pier Francesco Forleo

Forleo era sposato da anni con Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, nota anche per aver esordito con alcuni programmi televisivi per ragazzi e oggi fra le voci più apprezzate di Isoradio. Nato a Firenze nel 1962 e laureatosi poi in Economia e Commercio, era entrato in Rai nel 1997 dopo aver lavorato nella Direzione Pianificazione e Controllo dell'Iri. In Rai aveva fatto parte della struttura Reporting e Controllo Operativo nella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. Successivamente era stato chiamato a ricoprire il ruolo di Controller della Divisione Radiofonia e nel 2006 nominato direttore degli Acquisti coordinando operativamente dal 2010 il Codice degli Appalti Pubblici nei processi aziendali d'acquisto. Da marzo 2015 ricopriva il ruolo di direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell'Uer.