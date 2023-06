Lutto per Mara Venier, è morto Pier Francesco Forleo: era il marito della figlia

Tragedia in famiglia per Mara Venier. E' morto a 62 anni Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini. "Pier, sei stato un genero meraviglioso..hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ..ed io ti ho voluto bene come un figlio….Siamo tutti annientati tutto troppo veloce" ha scritto Mara Venier sui social network.

A darne notizia sono stati i vertici Rai: "La perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei Diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale"

Forleo era sposato da anni con Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier nota anche per aver esordito con alcuni programmi televisivi per ragazzi e oggi fra le voci più apprezzate di Isoradio.

Nato a Firenze nel 1962 e laureatosi poi in Economia e Commercio, era entrato in Rai nel 1997 dopo aver lavorato nella Direzione Pianificazione e Controllo dell'Iri. In Rai aveva fatto parte della struttura Reporting e Controllo Operativo nella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo. Successivamente era stato chiamato a ricoprire il ruolo di Controller della Divisione Radiofonia e nel 2006 nominato direttore degli Acquisti coordinando operativamente dal 2010 il Codice degli Appalti Pubblici nei processi aziendali d'acquisto. Da marzo 2015 ricopriva il ruolo di direttore della Direzione Diritti Sportivi e membro dello Sports Rights Committee e della Sports Right Assembly dell'Uer.