Malena si ritira: “Mi sono pentita del porno, smetto”

Malena, la celebre attrice hard italiana, ha annunciato il suo ritiro dal mondo del porno dopo aver recitato in 39 film. Nata Filomena Mastromarino nel 1983 a Noci, in Puglia, ha iniziato la sua carriera nel settore dei film per adulti nel 2016, dopo essere stata scoperta da Rocco Siffredi. La sua ascesa è stata rapida: ha guadagnato notorietà anche grazie alla partecipazione a reality show come "L'Isola dei Famosi", dove ha attirato l'attenzione per i suoi flirt e la sua personalità vivace.

Malena ha sempre sostenuto di voler vivere liberamente la sua sessualità e ha parlato apertamente delle sue esperienze nel settore, rivelando che i suoi guadagni provenivano più da eventi e apparizioni televisive che dai film stessi. Tuttavia, recentemente ha dichiarato di essersi pentita della sua scelta di lavorare nel porno, affermando che la pressione e le critiche ricevute l'hanno portata a riflettere profondamente sulla sua vita e sulla sua carriera. Questo ritiro segna una nuova fase per Malena, che intende ora dedicarsi a progetti diversi, cercando di allontanarsi dall'immagine costruita nel mondo dell'intrattenimento per adulti.

Innanzitutto, ha espresso l'intenzione di intraprendere una carriera nel campo della politica, continuando il suo impegno con il Partito Democratico, dove ha già ricoperto alcuni ruoli. Inoltre, sta considerando di tornare a studiare per diventare odontotecnico, un percorso che riflette il suo desiderio di costruire un futuro diverso e più stabile.

Oltre alla politica e alla formazione professionale, Malena ha anche esplorato opportunità nel mondo digitale. Ha menzionato la sua presenza su piattaforme come OnlyFans, dove continua a interagire con i fan e a condividere contenuti in un contesto più personale e meno “esposto” rispetto ai film per adulti. Questa transizione verso il contenuto digitale le consente di mantenere un legame con il suo pubblico mentre si distacca dall'immagine di attrice porno.

Infine, Malena ha accennato a un possibile ritorno al cinema, ma in un contesto diverso, lontano dai film hard. La sua esperienza e notorietà potrebbero aprirle porte in progetti cinematografici più convenzionali o in produzioni che esplorano temi legati alla sessualità e all'emancipazione femminile. Con queste nuove direzioni, Malena si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita, cercando di coniugare le sue esperienze passate con le aspirazioni future.