Madame, dagli esordi alle date dell’ultimo tour

Roma, 29 novembre 2023 – Francesca Calearo in arte Madame, nata il 16 gennaio del 2002 (oggi ha 21 anni) è una delle più amate rapper italiane in circolazione insieme ad Anna Pepe. Con una lunga gavetta alle spalle, l’artista si è fatta conoscere al pubblico mainstream soprattutto grazie alle sue recenti partecipazioni al Festival di Sanremo. I fan potranno rivederla molto presto in giro per l’Italia in tour: ecco tutto quello che c’è da sapere a proposito.

Chi è Madame, la biografia

L’esordio per Calearo arriva nel 2018, con la pubblicazione del singolo ‘Anna’, canzone che fin da subito riscuote un discreto successo e permette all’artista di farsi notare dalla Sugar, casa discografica che la vuole subito subito con sé (e per cui è ancora oggi sotto contratto). A fine anno arriva il singolo 'Sciccherie' che la consacra ad iconica del panorama urban italiano, spianandole così la strada per il firmamento delle star della musica italiana. Dopo essere passata sotto la gestione della manager Paola Zukar, Madame pubblica i brani ‘17’ e poi ‘La promessa dell’anno’, oltre alla collaborazione ‘Rosso’ con Rkomi e Night Skinny, ‘Mira’ con Ensi e ‘Madame - L’anima con Marracash’. Madame pubblica poi ‘Baby’, il primo singolo del suo disco eponimo, pezzo che nella base contiene un sample di ‘Django’ di Grant Green: è l’inizio della sua ascesa definitiva verso il successo. Il 2021 è l’anno in cui tutto cambia: Madame prende parte al Festival di Sanremo grazie al brano ‘Voce’, pezzo dal sound vagamente elettronico che la fa conoscere al pubblico generalista, che la rivedrà sul medesimo palco anche nel 2023, anno di uscita del brano ‘Il bene nel male’, canzone incentrata sulla storia di una prostituta che si innamora del suo cliente. Madame pubblica il suo secondo album ‘L’amore’ venerdì 31 marzo e annuncia in parallelo numerose date nei principali eventi estivi italiani, oltre ad un grande evento al Forum di Assago fissato lo scorso 21 ottobre. Madame è ad oggi la più giovane vincitrice della Targa Tenco per il miglior album d’esordio e per la miglior canzone ‘Voce’, singolo che ha vinto anche il Premio Lunezia e il Premio Bardotti entrambi per il miglior testo. Accanto ai riconoscimenti per il valore musicale e letterario, Madame ha collezionato finora 33 certificazioni tra platino e oro in soli 2 anni.

Le nuove date del tour 2023 di Madame

La cantante tornerà a salire sul palco in occasione di molte nuove date del suo tour 2023 annunciate nelle scorse settimane. I biglietti sono come di consueto disponibili su Ticketone, Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati. Qui sotto il calendario aggiornato degli appuntamenti live in arrivo. 30 novembre - Firenze, Teatro Verdi 2 dicembre - Sanremo, Teatro Ariston 4 dicembre - Milano, Teatro degli Arcimboldi

6 dicembre - Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli 8 dicembre - Gran Teatro Geox, Padova

16 dicembre - Palapartenope, Napoli 31 dicembre - Piazza Sordello - Mantova