Addio Brian Wilson. Genio dei Beach Boys, rivoluzionario del pop

Los Angeles 11 giugno 2025 – Era l’anima visionaria dei Beach Boys, il ragazzo prodigio che trasformò le malinconie adolescenziali in “sinfonie per Dio”, come lui stesso le definiva: il cantautore statunitense Brian Wilson è morto all’età di 82 anni. Mente geniale dietro i Beach Boys e artefice di un nuovo modo di intendere la musica pop, Wilson trasformò la spensieratezza californiana in arte sonora, rivoluzionando il concetto stesso di canzone pop con armonie celestiali, arrangiamenti complessi e un’introspezione emotiva senza precedenti. Autore di capolavori come Good Vibrations, God Only Knows e Wouldn’t It Be Nice, ha influenzato generazioni di musicisti – dai Beatles a Radiohead – elevando il pop da intrattenimento leggero a forma espressiva colta e sofisticata.

Ma dietro al genio si celava un uomo tormentato, segnato da fragilità psichiche e da una lunga battaglia contro le dipendenze. Con Love & Mercy – titolo di una delle sue composizioni più personali e significative e le stesse parole usate dalla sua famiglia per annunciare la scomparsa – si potrebbe riassumere l’intera parabola esistenziale e artistica di Wilson: un cammino costellato da trionfi musicali ineguagliabili, lotte interiori, fragilità profonde e rinascite inattese.

Con i cugini Mike Love e Al Jardine, i fratelli Wilson (con Brian c’erano Carl e Dennis) fondarono nel 1961 il gruppo che inizialmente si chiamava The Pendletones, poi diventato, per decisione di un discografico, The Beach Boys. In breve tempo, Brian si affermò come autore e produttore di brani iconici come Surfin’ U.S.A., California Girls, I Get Around, Wouldn’t It Be Nice, e God Only Knows, canzone che Paul McCartney ha definito “la più bella mai scritta”. Con Pet Sounds (1966), Brian Wilson portò il linguaggio del pop oltre la sua funzione commerciale, elevandolo a forma d’arte. La sua influenza si estese anche ai Beatles, che risposero con il loro Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Ma dietro l’innovazione artistica si nascondeva una mente fragile. Le tensioni all’interno della band, in particolare con Mike Love, e l’ossessione per il progetto Smile, mai completato all’epoca, portarono Brian a un crollo psicologico. L’abuso di droghe, la depressione e le terapie aggressive segnarono i suoi anni successivi, trasformandolo da star a figura quasi mitica, un recluso geniale che scriveva canzoni in un pianoforte incastonato nella sabbia del suo salotto.

In un’intervista del 2005 al nostro giornale, raccontò l’origine di Smile, l’album fantasma distrutto nel ’67 in una notte di follia e poi “resuscitato“ in Brian Wilson Presents Smile del 2004. “Mettemmo una enorme scatola di sabbia al centro del salotto e ci piazzammo il pianoforte. Fu lì che col paroliere Van Dyke Parks scrissi Heroes and villains, Surf’s up o Wonderful”. E ancora, sul modo di comporre e l’uso di allucinogeni: “ Vedevo fluttare nell’aria i pentagrammi con le note, che poi trascrivevo così come m’erano apparse in sogno. La droga era un mezzo per liberare la fantasia ed espandere la creatività. Good vibrations e Pet sounds le ho scritte sotto influsso dell’Lsd”.

