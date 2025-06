Isola dei Famosi, anticipazioni: chi può uscire stasera e polemiche

Cosa succederà nella puntata dell’Isola dei Famosi di oggi, mercoledì 11 giugno? La sesta puntata del surviving game di Canale 5 si preannuncia non particolarmente densa di emozioni, aspetto a cui ormai il pubblico è purtroppo abituato.

Una tra Teresanna Pugliese, Loredana Cannata e Jasmin Salvati al termine della serata dovrà lasciare Playa Dos e sarà posta di fronte a una scelta: rimanere sull’Ultima Spiaggia o tornare in Italia? Sono infatti loro le tre nominate al televoto dalla puntata precedente. La più papabile per l’eliminazione sembra essere Jasmin Salvati. La naufraga, va detto, non si è distinta negli ultimi giorni per comportamenti particolarmente virtuosi ed è stata al centro di diverse polemiche.

A proposito di polemiche, immancabili quelle che vedono coinvolti Mario Adinolfi e Mirko Frezza: il primo è di nuovo intervenuto sul tema delle coppie omogenitoriali, mentre il secondo ha discusso con Teresanna Pugliese sulle mansioni all’interno del gruppo. Insomma, la noia regna sovrana.

Sull’Ultima Spiaggi a regnare sovrane sono le discussioni, visto che Dino Giarrusso e Alham El Brinis sono ai ferri corti. “Mi avete messo su quest'Isola con una persona immatura, presuntuosa, capricciosa, viziata e arrogante. Le energie mentali sono allo stremo. Non mi piace, non si rende conto di tutto questo” è stato lo sfogo dell’ex politico. E di certo questo sarà uno dei temi di cui la conduttrice Veronica Gentili e l’opinionista Simona Ventura discuteranno questa sera con i naufraghi.

Intanto prende sempre più corpo l’idea di una chiusura anticipata dell’Isola dei Famosi 2025 a causa dei deludenti ascolti tv fatti registrare nelle prime cinque puntate di questa edizione: la finale dovrebbe andare in onda il 30 giugno, mentre da lunedì 16 gli appuntamenti settimanali con il Serale dovrebbero essere due.