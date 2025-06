Le persone tendono davvero ad assomigliare ai loro cani, ora lo conferma anche la scienza

Sarà capitato a tutti, almeno una volta, di pensare che un amico, un conoscente oppure una persona incrociata per la strada somigliasse in qualche modo al cane che portava al guinzaglio. L’idea non è così bizzarra, anzi, ci sono anche molti proprietari di cani si chiedono se condividano somiglianze con i loro animali, incluse caratteristiche come il temperamento calmo, la personalità o persino un pizzico di testardaggine. Ebbene, l’idea che le persone e i cani si somiglino non è solo uno scherzo. In effetti, alcuni ricercatori hanno indagato questa questione. Ecco cosa hanno scoperto.

Dal carattere all’aspetto fisico: ecco cosa condividiamo con i nostri cani

Capire ciò che si sa finora sulle somiglianze tra persone e cani è fondamentale, poiché può rivelare se la percezione di tratti fisici e di personalità simili gioca un ruolo nella qualità della relazione tra le persone e i loro cani. La ricerca sulle somiglianze percepite tra persone e cani mira a capire se tali percezioni siano accurate e come influenzino il rapporto tra esseri umani e animali. Una recente rassegna ha sintetizzato i risultati di 15 studi empirici che hanno indagato le somiglianze tra coppie cane-umano, sia nell’aspetto fisico che nella personalità. Per quanto riguarda la personalità, i risultati suggeriscono che i cani e i loro proprietari possano avere tratti paralleli, come livelli simili di estroversione, ansia e socievolezza. C’è di più: sembra che alcune persone scelgano cani che gli somigliano fisicamente, soprattutto quando si tratta di razze pure. Curiosamente, sembra esserci un legame tra la lunghezza dei capelli delle donne e la loro preferenza per cani con orecchie di lunghezza simile, mentre le donne con capelli corti tendono a preferire razze con orecchie corte. Un altro studio suggerisce che la somiglianza tra cani e proprietari sia particolarmente visibile nella zona degli occhi. Altre ricerche indicano una correlazione positiva tra l’indice di massa corporea dei proprietari e il grado di sovrappeso dei loro amici a quattro zamp, forse legata a uno stile di vita condiviso.

La somiglianza non è solo una questione soggettiva

È importante notare che molti di questi studi utilizzano questionari compilati dagli stessi proprietari, il che potrebbe indurre alcuni a sostenere che i risultati riflettano solo le percezioni soggettive dei padroni. Tuttavia, un gruppo di ricercatori ha chiesto a partecipanti che non avevano mai incontrato le coppie cane-padrone di abbinare le foto dei cani ai loro proprietari basandosi sulle somiglianze percepite. Curiosamente, i partecipanti sono riusciti ad abbinare correttamente la maggior parte delle coppie. Questo risultato suggerisce che la somiglianza non sia solo una questione di percezione soggettiva del proprietario.