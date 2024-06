Lucio Presta schiacciato da un trattore. Tragedia sfiorata per il marito di Paola Perego

Roma, 25 giugno 2024 – Tragedia sfiorata per Lucio Presta schiacciato da un trattore. Il marito di Paola Perego ed ex manager di Amadeus è vivo per miracolo, lo riporta Novella 2000. Presta stava guidando il mezzo agricolo nel terreno della sua proprietà, nella zona della Sabina a Roma, quando si è ribaltato. L’agente è finito sotto 450 chili di peso, ma fortunatamente è riuscito a mettersi sul fianco, proteggendo così gli organi vitali. Nell’impatto però si è fratturato le costole e anche una spalla è messa male. Presta è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è stato operato. “E’ in via di guarigione”, fanno sapere persone vicine a lui. “Se non fossi riuscito a mettermi sul fianco mi sarei schiacciato gli organi interni”.

Ora Lucio dovrà affrontare una convalescenza lunga e complessa. Infatti, con le costole rotte per lui dormire è praticamente impossibile. Spostarsi da Roma è una fatica e avrà bisogno dell’aiuto della moglie in un momento così difficile, come si apprende da Novella 2000.

C’è da chiedersi, dunque, se Paola Perego riuscirà a partecipare al matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi il prossimo 6 luglio, dato che nelle settimane scorse si era fatto il suo nome come possibile testimone della sposa.

Non sono stati mesi facili per Presta. Prima l’addio di Amadeus che ha lasciato la scuderia di Presta. Si è interrotto un rapporto di lavoro vincente, ma anche un’amicizia di lunga data. A seguire la diagnosi di tumore al rene della moglie Paola e il successivo intervento chirurgico.