Lorenzo Serafini direttore creativo del brand Alberta Ferretti

Milano, 15 ottobre 2024 - Il “tesoro” ce lo avevano già in casa da anni, uno stilista bravo e preparatissimo, persona molto per bene e di cultura contemporanea nel fashion, e allora ecco che oggi lo tirano fuori dal cappello del prestigiatore di stile e lo raccontano con gioia al mondo. E la gioia e la soddisfazione sono le stesse che provano i tanti che hanno sempre creduto nel talento di Lorenzo Serafini appena nominato da Alberta Ferretti come direttore creativo del brand da lei fondato e lasciato dopo l'ultima sfilata donna a Milano.

Dunque una nomina meritata e giudiziosa, perché questi per la moda non sono tempi di azzardi e di pazzie, e allora Lorenzo Serafini rappresenta la risposta giusta nel momento giusto, quando si devono fare collezioni per vestire la donna vere, piene di sentimento e di verità. Il Gruppo Aeffe con stabilimenti a Cattolica, di cui è presidente il fratello della stilista, Massimo Ferretti e Alberta Ferretti è vicepresidente ha deciso, al meglio.

Finora dal 2014 Lorenzo Serafini è stato direttore creativo del brand Philosophy di Lorenzo Serafini, nato per volontà della stessa Ferretti e da lei lanciato come linea giovane di Aeffe, Negli anni Philosophy con la conduzione di Serafini si è affermato con romanticismo e leggerezza. Dunque saranno molte le connessioni e molta la vicinanza tra lui e l’allure chic di Alberta Ferretti, come quelle della Maestra per l’allievo prediletto. Più che una nomina questa sembra una successione naturale. Lontana dalle stranezze e manie di esterofilia di tanti altri marchi che spesso nominano stilisti un po’ a caso. Stavolta no, Lorenzo Serafini è un professionista vero.

“Sono felice di comunicare che Lorenzo sarà il mio successore alla guida del brand che porta il mio nome. In un momento di grandi cambiamenti nel mondo della moda, credo fortemente che Lorenzo abbia tutte le caratteristiche necessarie per accogliere questa sfida: creatività, uno spiccato senso estetico, professionalità, competenza,” dice Alberta Ferretti, Vice Presidente del Gruppo Aeffe. “Dieci anni fa ho affidato a Lorenzo la linea Philosophy che ha saputo far crescere in un brand di successo. Ora è per lui il momento di scrivere un nuovo capitolo del marchio Alberta Ferretti, la cui natura più autentica è affine al suo sentire. Leggerezza, femminilità, sensualità sono già parole che appartengono al vocabolario espressivo di Lorenzo, e che saprà declinare meravigliosamente nel mondo di Alberta Ferretti.” Un commento che è anche un augurio di buon lavoro carico di stima e di affetto.