Lollobrigida, all’asta i suoi tesori. C’è anche l’orologio regalo di Fidel

Dall’orologio di Fidel Castro alla stella della Walk of Fame hollywoodiana del 2018, e poi sculture, dipinti, mobili, fotografie, cimeli di ogni genere: sono 410 i lotti appartenuti a Gina Lollobrigida (1927-2023), icona del cinema italiano, grande diva amata dal pubblico, custoditi nella grande villa sull’Appia Antica a Roma, che la casa d’aste Wannenes mette in vendita nell’asta da oggi (con inizio alle ore 14) nella sua sede genovese di Villa Carrega Cataldi in via Albaro.

La vendita è stata disposta dal notaio Vittorio Occorsio con il benestare degli eredi e l’autorizzazione del tribunale nell’ambito della procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata. L’asta propone un catalogo speciale con pezzi da collezionare unici, a partire dall’orologio Seiko regalato alla Lollo da Fidel a Cuba, modello da uomo in titanio personalizzato con la scritta "a Gina con ammirazione. Fidel Castro".