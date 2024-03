Lolita Lobosco 3: le anticipazioni della terza puntata in onda stasera. Cast, attori e personaggi

Roma, 18 marzo 2024 – Le indagini di Lolita Lobosco proseguono con la messa in onda della terza puntata, questa sera lunedì 18 marzo su Rai Uno. La serie con Luisa Ranieri nei panni della vicequestora di Bari nella serata di lunedì 11 marzo ha confermato gli ottimi numeri del debutto: la seconda puntata è cresciuta di un punto di share e raggiunto il 28,17% con 5.002.000 spettatori imponendosi nella fascia del prime time. Dopo la messa in onda della seconda puntata, dal titolo Se vuoi morir, Le indagini di Lolita Lobosco 3 si avvia alla conclusione. Ecco le anticipazioni della terza puntata, si respira aria di crisi con Leon, mentre la vicequestora pugliese dovrà fare i conti con il collega e amico di vecchia data Antonio Forte (Giovanni Ludeno) che si è trasferito a casa sua.

Luisa Ranieri, Le indagini di Lolita Lobosco 3

Uno strano suicidio. Nel terzo episodio, in onda lunedì 18 marzo in prima serata, dalle ore 21:30, su Rai 1 (in contemporanea sulla piattaforma streaming RaiPlay), intitolato Terrarossa, la vicequestora di Bari è alle prese con il suicidio di una giovane imprenditrice agricola, che tuttavia non la convince. La poliziotta sospetta infatti che si tratti di un omicidio camuffato da suicidio ai danni di una donna troppo intraprendente e progressista che qualcuno ha voluto mettere per sempre a tacere. Forte, non è d’accordo con questa ipotesi e continua a ripetere che non ci sono prove, ma d’altronde da quando si è trasferito a casa di Lolita i due si confrontano e scontrano in continuazione, proprio come una strana coppia di vecchia data. Lello, nel frattempo, si prende qualche giorno di congedo per dedicarsi all’arrivo a casa dei gemelli. Per Trifone, invece, arriva finalmente il momento per provare a chiarirsi con Nunzia e ottenere il suo perdono.

Aria di crisi. Ma a turbare la vita di Lolita sarà altro, la poliziotta non riesce a darsi pace per la vicenda che la tormenta ormai da giorni e che riguarda una persona per lei molto importante che sta rischiando la vita. Questo momento di crisi avrà delle ripercussioni sulla sua vita sentimentale: Lolita prende bruscamente le distanze da Leon (Daniele Pecci). Tra i due è stato colpo di fulmine ed è scattato un bacio ma ora la vicequestora farà un passo indietro. Intanto Angelo (Mario Sgueglia) ha un’intuizione inaspettata e ritorna prepotentemente nella vita di Lolita.

Bianca Nappi

Luisa Ranieri - interpreta Lolita Lobosco

Daniele Pecci – Leon

Giovanni Ludeno – Antonio Forte

Jacopo Cullin – Raffaele “Lello” Esposito

Bianca Nappi – Marietta

Giulia Fiume – Carmela Lobosco

Camilla Diana – Caterina

Claudia Lerro – Porzia

Daniela Virgilio – Beatrice Cavalli

Donata Frisini – Santa

Francesco De Vito – Prof. Introna

Aldo Ottobrino – Nicola “Petresine” Lobosco, padre di Lolita

Vincenzo De Michele – agente Scivittaro

Gian Piero Rotoli – agente Silente

Giovanni Trombetta – agente Calopresti

Francesco Meoni – Umberto D’Angelo

Maurizio Donadoni – Trifone

Nunzia Schiano – Andreina

Ninni Bruschetta – Questore Jacovella

Mario Sgueglia – Angelo

Lunetta Savino – Nunzia Lobosco, la mamma di Lolita

‘Le indagini di Lolita Lobosco’, è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). La sceneggiatura di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani. Mentre la regia è di Renato De Maria. Il quarto e ultimo episodio della serie si intitola “Un brutto affare” e andrà in onda lunedì 25 marzo, sempre in prima serata, sempre su Rai1.