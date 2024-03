Lolita Lobosco 3: anticipazioni della seconda puntata. Cosa succede alla festa?

Roma, 11 marzo 2024 – Cinque milioni e 191mila spettatori. Pari al 27,7% di share. La prima puntata, della terza stagione di Le indagini di Lolita Lobosco, andata in onda lunedì 4 marzo, è stata subito boom di ascolti, battendo il Grande Fratello e Alfonso Signorini, scesi al 18% di share (19,5% la scorsa puntata in onda di lunedì) con 2 milioni e 432mila spettatori. Stasera, lunedì 11 marzo, un nuovo episodio della fiction con protagonista Luisa Ranieri tratta dai romanzi di Gabriella Genisi editi da Sonzogno e Marsilio Editori. Si torna in Puglia con l’affascinante vicequestora, per la regia di Renato De Maria: nella prima puntata Lolita Lobosco ha fatto un nuovo incontro che potrebbe farle cambiare idea sull’amore dopo la delusione insanabile con Angelo.

Luisa Ranieri, Lolita Lobosco 3

La seconda puntata in diretta della serie tv andrà in onda oggi lunedì 11 marzo in prima serata. “Se vuoi morir”, è il titolo dell’episodio, in onda alle 21.30 su Rai 1, visibile anche in streaming a partire dalla stessa ora su RaiPlay. Questa terza stagione prosegue per tutto il mese: quattro episodi sempre di lunedì in prima serata, si concluderà, salvo cambi nella programmazione, il 25 marzo. Dall’8 marzo la fiction va in onda, in replica, il venerdì su Rai Premium.

Luisa Ranieri e Bianca Nappi, Lolita Lobosco 3

Lolita (Luis Ranieri) viene costretta da Marietta (Bianca Nappi) a partecipare a una festa in maschera. A organizzare l’evento nella loro bellissima villa sono Alfredo Mari (Francesco Bolo Rossini) e suo marito Salvatore. Che viene trovato cadavere durante la festa. Diverse le piste possibili, ma tutte si risolvono in un buco nell’acqua. Sarà proprio il bel Leon (Daniele Pecci), con la sua testimonianza, a dare una svolta alle indagini. E così, nonostante le sue remore, Lolita decide di dargli una possibilità ed esce con lui. Intanto, Trifone (Maurizio Donadoni) riesce a convincere Nunzia (Lunetta Savino) ad andare in vacanza a Parigi. Ma le cose non vanno esattamente come i due speravano. E quello che doveva essere una specie di viaggio di nozze, finisce per mettere in profonda crisi il loro rapporto. Aria di crisi c’è anche a casa Forte, dove le tensioni tra Antonio (Giovanni Ludeno) e Porzia (Claudia Lerro) esplodono creando un’inaspettata frattura. Unica buona notizia pare essere l’arrivo anticipato dei due figli di Esposito (Jacopo Cullin). Quando per Lolita tutto sembra finalmente andare nel verso giusto, una tragica notizia la colpisce all'improvviso.

Quali sono le canzoni che compongono la colonna sonora della fiction? Non è cambiata per queste terza stazione la colonna sonora della miniserie, composta da Santi Pulvirenti e da Tommy Caputo. Oltre alle varie tracce strumentali, ci sono tre brani che accompagnano le belle immagini delle Puglia, in particolare di Bari. Il primo brano è la sigla dei titoli di testa “Me and My Prison Soul”. Gli altri due brani, che si ascoltano nei titoli di coda, sono “Lost and Found” e “Come Away”.

Luisa Ranieri - interpreta Lolita Lobosco

Daniele Pecci – Leon

Giovanni Ludeno – Antonio Forte

Jacopo Cullin – Lello Esposito

Bianca Nappi – Marietta

Giulia Fiume – Carmela Lobosco

Camilla Diana – Caterina

Claudia Lerro – Porzia

Daniela Virgilio – Beatrice Cavalli

Donata Frisini – Santa

Francesco De Vito – Prof. Introna

Aldo Ottobrino – Petresine

Vincenzo De Michele – agente Scivittaro

Gian Piero Rotoli – agente Silente

Giovanni Trombetta – agente Calopresti

Nicoletta Di Bisceglie - Lolita a 18 anni

Francesco Bolo Rossino – Alfredo Mari

Maurizio Donadoni – Trifone

Nunzia Schiano – Andreina

Ninni Bruschetta – Questore Jacovella

Mario Sgueglia – Angelo

Lunetta Savino – Nunzia Lobosco