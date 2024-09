Linkin Park: chi è Emily Armstrong, la nuova cantante. Il primo album dal suicidio di Chester Bennington

Roma, 6 settembre 2024 – Il misterioso conto alla rovescia lanciato dai Linkin Park è scaduto, e dopo giorni di speculazioni, finalmente arriva l’annuncio: la storica band nu metal statunitense ha una nuova cantante, Emily Armstrong. Finisce dunque il ‘lutto’, durato ben 7 anni, per il suicidio del vocalist Chester Bennington. Non solo: il 15 novembre è in uscita un nuovo album, ‘From Zero’, l’ottavo registrato in studio. Si aggiunge infine un altro nuovo membro: il batterista Colin Brittain, che va a sostituire Rob Bourdon.

Chi è Emily Armstrong

Descritta come ‘la Janis Joplin della rock age’ e ‘la versione punk-rock di Robert Plant e Jim Morrison fusi in uno’, si appassiona alla musica in tenerissima età, iniziando a scrivere canzoni da quando ha 11 anni. Afferma che da quando ha preso per la prima volta una chitarra in mano, non si ha più voluto fare altro nella vita. Tra le sue influenze rientrano i Nirvana, i Led Zeppelin e Stevie Nicks.

Fa parte della band Dead Sara, fondata nel 2002 a Los Angeles, dove ricopre il ruolo di cantante e bassista. Nel 2010 il gruppo dà vita all’etichetta Pocket Kid Records. All’inizio dello scorso decennio, la band apre vari concerti dei Muse.

Con l’annuncio di ieri, i Linkin Park hanno pubblicato il primo singolo cantato da Armstrong, ‘The emptiness machine’ e si sono esibiti per la prima volta al suo fianco.

Il nuovo album

‘From Zero’ sarà rilasciato il prossimo 15 novembre, e conterrà un totale di 11 tracce. A seguito della pubblicazione, i Linkin Park lanceranno un tour tra Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Corea del Sud e Colombia.

Il disco segue di 7 anni l’ultimo, ‘One More Light’, pubblicato appena due mesi prima del suicidio di Bennington.