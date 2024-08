Keanu Reeves diventa scrittore (il suo romanzo in Italia nel 2025)

‘The Book of Elsewhere’ è il titolo de libro che Keanu Reeves ha appena pubblicato in inglese e sarà in arrivo anche in Italia nel 2025. Si tratta di un un romanzo d'azione e fantascienza scritto dall’autore insieme all’autore britannico China Miéville. La storia è ambientata in un universo alternativo all'universo principale di BRZRKR.

Anticipazioni e curiosità sul romanzo “The Book of Elsewhere”

BRZRKR è un franchise creato da Keanu Reeves e sviluppato da Boom! Studios. A partire dalla prima serie di fumetti del titolo nel 2021, la serie si è espansa fino a includere quattro numeri spin-off one-shot fino, appunto, al libro pensato e scritto dallo stesso Reeves insieme all'autrice di fantascienza China Miéville. Il successo dell’universo BRZRKR è stato immediato fin da subito. Nel marzo 2021 è stato pubblicato il primo volume del fumetto, scritto da Keanu Reeves in collaborazione con Matt Kindt. Il primo numero ha venduto oltre 615.000 copie, diventando quello più venduto dai tempi di Star Wars #1 nel 2015. Dopo qualche mese di lavorazione, hanno visto la luce anche due seguiti. Il secondo e il terzo volume, disponibili da settembre 2022 e da ottobre 2023, sono stati ben accolti dalla critica e dal pubblico, rendendo ancora più solido il franchise nato da poco. Nel mese di luglio 2023, Boom! Studios ha pubblicato “BRZRKR: Poetry of Madness”, scritto da Reeves insieme a Steve Skroce, nonché numero uno del primo volume della serie Bloodlines. Il 29 novembre 2023 ha visto la luce “BRZRKR: Fallen Empire”, scritto da Reeves e Mattson Tomlin, come secondo numero. Anche questo prodotto è stato lodato con recensioni ottime e apprezzamenti sparsi. Al centro della serie di fumetti creata e scritta dallo stesso Keanu Reeves, c’è il protagonista, un guerriero immortale di 80.000 anni, disegnato con le sembianze dell’attore, che arriva al nostro presente e, stanco della sua immortalità, decide di accettare la missione di svolgere compiti difficili e un po’ ambigui per il governo degli Stati Uniti. In cambio del suo aiuto e del suo coinvolgimento, dovrà entrare in possesso di una rivelazione concreta che possa finalmente fargli sapere come morirà. Una storia che riflette sulla natura umana, sul senso della vita e, sopratutto, sul legame ricco di sfumature e punti oscuri che analizza la mortalità dell’umanità. Parlando di come sia nato questo soggetto, Reeves ha raccontato: “Probabilmente la fantasia di poter dare vita a un mondo alternativo crea sollievo. Nell’atto creativo c’è sicuramente qualcosa che ha origine da un dolore. È una sorta di conversazione con se stessi, quindi probabilmente è vero che penso alla morte”. Inoltre, dai fumetti al piccolo schermo il passaggio sembra essere arrivato ormai a compimento. Nel luglio 2022, durante il panel di Keanu Reeves al San Diego Comic-Con 2022, fu ufficialmente annunciato che un adattamento della serie anime sarebbe stato prodotto da Production I.G e avrebbe avuto uno sviluppo totale di due stagioni. L’attore ha ovviamente confermato il suoi coinvolgimento e ha anticipato che avrebbe prestato la sua voce al personaggio di 'B'. Due anni dopo, durante il Comic-Con di San Diego del 2024, Mattson Tomlin è stato annunciato come showrunner del progetto, con la produzione destinata ad iniziare in autunno. Una conferma che potrebbe permettere alla serie animata di approdare in streaming a partire dalle fine del 2025, inizio 2026.