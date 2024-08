Venezia 81: “La vita perfetta”, il thriller che ha ispirato la serie di Alfonso Cuarón

Venezia, 28 agosto 2024 – “Qualsiasi somiglianza a persone vive o morte non è casuale”. È questo il disclaimer che compare al centro di “Un perfetto sconosciuto”, il romanzo anonimo che compare nella nuova casa di Catherine Ravenscroft, e che parla esattamente della sua vita. Da lì prende il titolo la serie diretta da Alfonso Cuarón, “Disclaimer – La vita perfetta”, interpretata dai premi Oscar Cate Blanchett e Kevin Kiline, che sarà presentata quest’anno alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La miniserie, composta da sette episodi, è tratta dal thriller di Renée Knight, “La vita perfetta”, edito da Piemme in Italia nel 2016. Catherine Ravenscroft è un’acclamata film-maker, ha un marito che la ama, e un figlio. La sua vita è, appunto, perfetta. Finché, nella casa in cui si è appena trasferita, non appare “Un perfetto sconosciuto”, un’edizione scalcagnata di un libro senza autore in cui viene raccontata la sua vita per filo e per segno. Catherine non riesce più a dormire, in particolare perché nel romanzo c’è qualcosa che lei non ha mai raccontato a nessuno. Quindi chi ha scritto il libro? Come fa a sapere tutte quelle cose? E soprattutto, cosa vuole da lei? Nel momento in cui riaffiorano eventi che aveva seppellito, risalenti a tanti anni fa durante una vacanza in Spagna, Catherine si trova costretta a fare i conti con la verità.

Prima di dedicarsi alla scrittura, Renée Knight, nata a Londra nel 1959, ha lavorato per la BBC come regista di documentari sull’arte. “La vita perfetta”, pubblicato nel Regno Unito da Harper Collins, è il suo primo romanzo, i cui diritti sono stati venduti in oltre trenta paesi. Il libro ha riscosso un successo enorme, arrivando al primo posto nelle classifiche inglesi e spopolando nella categoria del sottogenere suburban noir. Tra i romanzi pubblicati dall’autrice in Italia, sempre per Piemme, anche “La segretaria” (2019).

La miniserie di Cuarón basata sul thriller di Knight sarà parte della sezione “Fuori Concorso – Series” alla Mostra di Venezia 81, insieme a “Los Años Nuevos” di Rodrigo Sorogoyen, “Families Like Ours” di Thomas Vinterberg e “M – Il figlio del secolo” di Joe Wright – tratta dal libro di Antonio Scurati. Prodotta da Apple TV+, la serie uscirà a cadenza settimanale sulla piattaforma di streaming dal prossimo 11 ottobre.